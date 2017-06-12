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Семашко назвал "опасной" зависимость от РФ по нефти и газу

13.06.2017 15:42 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 июн — Sputnik. Вице-премьер Беларуси Владимир Семашко назвал опасной зависимость республики от российского импорта газа и нефти.

Семашко назвал "опасной" зависимость от РФ по нефти и газу
© Sputnik / Виктор Толочко
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Беларусь импортирует нефть и газ только из России, хотя продолжает искать источники альтернативных поставок нефти. Производство электроэнергии в республике на 95% осуществляется с использованием природного газа.

"У нас опасная зависимость, пускай и с дружественной нам страной. 95% энергоресурсов для собственных нужд мы поставляем оттуда", — сказал Семашко журналистам во вторник в Минске.

Он подчеркнул, что республика ведет строительство БелАЭС, чтобы уйти от этой зависимости.

При этом Семашко выразил уверенность, что в скором будущем произойдет сильный рост цен на природный газ. Беларусь к этому времени уже введет в строй АЭС и будет в определенной степени застрахована от этих рисков.

Вице-премьер также заявил, что планы по запуску первого энрегоблока станции в 2019 году не изменились.

Он также отметил, что финансирование строительства идет ритмично.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь строит АЭС, чтобы уйти от этой зависимости и застраховаться от грядущего подорожания углеводородных энергоресурсов.

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