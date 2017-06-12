Лукашенко о работе с Уралкалием: позиция Беларуси неизмененна

МИНСК, 13 июн – Sputnik. Позиция Беларуси по поводу сотрудничества с российскими компаниями не изменилась – республика готова работать совместно, но только на взаимовыгодной основе, заявил во вторник президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с бизнесменами из РФ.



© Sputnik Алексей Дружинин Мазепин летит на переговоры с Лукашенко: будет новый калийный альянс?

Ранее акционер "Уралкалия" Дмитрий Мазепин сообщил, что на 13 июня у него и главы "Сбербанка" Германа Грефа назначена встреча в Минске , на которой планируется обсудить вопрос возобновления совместной деятельности белорусских и российских калийщиков.

"Президент подчеркнул неизменную позицию белорусской стороны, которая состоит в том, что возобновление взаимодействия возможно лишь при обязательном соблюдении национальных интересов Беларуси", – сказали Sputnik во вторник в пресс-службе белорусского лидера.

При этом Лукашенко отметил, что совместная работа, если она будет возобновлена, должна строиться только на взаимовыгодной основе.

По информации президентской пресс-службы, на встрече с Лукашенко присутствовали не только представители РФ, но и белорусские руководители калийной отрасли. При этом не уточняется, кто именно представлял на переговорах Россию.

Ранее Лукашенко неоднократно высказывался о возможности восстановления отношений с российским ОАО "Уралкалий". При этом, по словам белорусского лидера, деятельность совместного трейдера должна осуществляться на территории республики и быть полностью подконтрольной властям Беларуси.

"Уралкалий" разорвал отношения с Беларусью и вышел из состава совместного трейдера БКК в июле 2013 года. Почти месяц спустя в Минске был арестован глава компании Владислав Баумгертнер. Эти события стали причиной обвала на мировом калийном рынке.