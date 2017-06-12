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Лукашенко о работе с Уралкалием: позиция Беларуси неизмененна
13.06.2017 16:10 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 июн – Sputnik. Позиция Беларуси по поводу сотрудничества с российскими компаниями не изменилась – республика готова работать совместно, но только на взаимовыгодной основе, заявил во вторник президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с бизнесменами из РФ.
© Sputnik Алексей Дружинин
Ранее акционер "Уралкалия" Дмитрий Мазепин сообщил, что
"Президент подчеркнул неизменную позицию белорусской стороны, которая состоит в том, что возобновление взаимодействия возможно лишь при обязательном соблюдении национальных интересов Беларуси", – сказали Sputnik во вторник в пресс-службе белорусского лидера.
При этом Лукашенко отметил, что совместная работа, если она будет возобновлена, должна строиться только на взаимовыгодной основе.
По информации президентской пресс-службы, на встрече с Лукашенко присутствовали не только представители РФ, но и белорусские руководители калийной отрасли. При этом не уточняется, кто именно представлял на переговорах Россию.
Ранее Лукашенко неоднократно высказывался о возможности восстановления отношений с российским ОАО "Уралкалий". При этом, по словам белорусского лидера, деятельность совместного трейдера должна осуществляться на территории республики и быть полностью подконтрольной властям Беларуси.
"Уралкалий" разорвал отношения с Беларусью и вышел из состава совместного трейдера БКК в июле 2013 года. Почти месяц спустя в Минске был арестован глава компании Владислав Баумгертнер. Эти события стали причиной обвала на мировом калийном рынке.
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Президентская пресс-служба не уточнила, кто именно представлял белорусскую сторону на важных переговорах.
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