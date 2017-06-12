Лукашенко обсудил с бизнесом Беларуси и России возможность возобновления калийного альянса

Возможности возобновления сотрудничества хозяйствующих субъектов Беларуси и России в калийной сфере обсуждены 13 июня во время рабочей встречи у Александра Лукашенко, сообщает пресс-служба президента.

На мероприятии присутствовали как представители российского бизнеса, так и руководители отрасли со стороны Беларуси. На встрече предметно обсуждены подходы к возможному возобновлению сотрудничества, актуальные вопросы, связанные с ситуацией на мировом рынке хлоркалия.

Лукашенко подчеркнул неизменную позицию белорусской стороны, которая состоит в том, что возобновление взаимодействия возможно лишь при обязательном соблюдении национальных интересов Беларуси и исключительно на взаимовыгодной основе, говорится в сообщении.

Данное совещание на минувшей неделе Минске по калийным и отельным делам">анонсировал основной акционер российского «Уралкалия» Дмитрий Мазепин. На эту встречу был приглашен президент Сбербанка РФ Герман Греф для того, чтобы «со своей точки зрения найти нейтральное финансовое решение, которое устроит обе стороны». В беседе с президентом России Мазепин посетовал на, что «потенциал цены [на калийные удобрения] использован не в полной мере». «Но мы в этой части работаем, продолжаем сотрудничать и вести переговоры с руководителями белорусских компаний», — отметил он.

В июле 2013 года «Уралкалий» заявил о выходе из состава совместного трейдера «Белорусская калийная компания», что послужило обвалу цен на мировом рынке и громкому скандалу между Беларусью и Россией, обострившемуся в связи с задержанием в Минске тогдашнего гендиректора «Уралкалия» Владислава Баумгертнера.

«Уралкалий» делал несколько предложений о возобновлении партнерства с «Беларуськалием», но они не были восприняты. В начале марта Лукашенко объявил о готовности Беларуси сотрудничать с «Уралкалием» при соблюдении интересов страны на 200%.

Аналитик ВТБ Капитал Елена Сахнова предположила, что «создание альянса, если и произойдет, то не в ближайшее время». «Более того, с учетом изменившейся ситуации на рынке, слияния PotashCorp и Agrium, увеличивающейся доли продаж независимых производителей, участники альянса не получат тех выгод, на которые они рассчитывают», — отметила она в интервью TUT.BY. Аналитик считает, что БКК после разрыва отношений с «Уралкалием» за достаточно короткий срок «смогла восстановить контакты с основными потребителями и создать эффективный отдел продаж».

В Белорусской калийной компании и «Уралкалии» отказались от комментариев по поводу переговоров в Администрации президента Беларуси.