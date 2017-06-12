|
Порошенко присвоил звание Героя Украины белорусу Жизневскому
13.06.2017 17:15 — Новости Экономики | Tut.by
Президент Украины Петр Порошенко присвоил посмертно звание Героя Украины белорусу Михаилу Жизневскому. Об этом
«Присвоил посмертно звание Героя Украины Михаилу Жизневскому — белорусу, который погиб во время Революции Достоинства [Революції Гідності. — Перевод с украинского]», —
Президент вручил грамоту о присуждении звания и Звезду Героя родителям белоруса, Михаилу и Нине Жизневским.
Порошенко рассказал, что подобную награду получают исключительно за заслуги на фронте при обороне территориальной целостности и независимости Украины.
«Он положил свою жизнь за нашу и вашу свободу», — сказал украинский политик.
Чтобы выполнить некогда данное обещание родителям Жизневского о награде для их сына, были инициированы поправки в закон. Их поддержала Верховная рада. Таким образом, Михаил Жизневский стал первым иностранцем, который удостоен звания Героя Украины.
Родственники поблагодарили украинские власти за моральную и материальную поддержку. Ранее семье была
Напомним, что Михаил Жизневский
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он стал первым иностранцем, который удостоен награды Героя Украины. Для этого ранее были инициированы поправки в законодательство.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии