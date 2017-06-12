Порошенко присвоил звание Героя Украины белорусу Жизневскому

Президент Украины Петр Порошенко присвоил посмертно звание Героя Украины белорусу Михаилу Жизневскому. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

«Присвоил посмертно звание Героя Украины Михаилу Жизневскому — белорусу, который погиб во время Революции Достоинства [Революції Гідності. — Перевод с украинского]», — сообщается в Twitter Петра Порошенко.

Президент вручил грамоту о присуждении звания и Звезду Героя родителям белоруса, Михаилу и Нине Жизневским.



Фото: пресс-служба президента Украины

Порошенко рассказал, что подобную награду получают исключительно за заслуги на фронте при обороне территориальной целостности и независимости Украины.

«Он положил свою жизнь за нашу и вашу свободу», — сказал украинский политик.

Чтобы выполнить некогда данное обещание родителям Жизневского о награде для их сына, были инициированы поправки в закон. Их поддержала Верховная рада. Таким образом, Михаил Жизневский стал первым иностранцем, который удостоен звания Героя Украины.

Родственники поблагодарили украинские власти за моральную и материальную поддержку. Ранее семье была назначена пожизненная стипендия.

Напомним, что Михаил Жизневский погиб на Майдане в Киеве 22 января 2014 года. Он был членом праворадикальной украинской организации УНА-УНСО. В Киеве в память о белорусе установлен памятник, также его наградили орденом Героя Небесной сотни.