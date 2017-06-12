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Семашко: Беларуси выгоднее перерабатывать 18 млн тонн нефти, а не 24 млн

13.06.2017 18:10 — Новости Экономики | Tut.by  
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При нынешнем технологическом уровне нефтеперерабатывающим заводам выгоднее переработать 18 млн тонн нефти, а не 24 млн. Такое мнение в беседе с корреспондентом TUT.BY высказал вице-премьер Владимир Семашко.

Он отметил, что согласно достигнутым договоренностям в апреле, Беларусь имеет возможность продавать определенную часть нефти, которая нам балансу положена — до 6 млн тонн. «На наших НПЗ нам выгоднее перерабатывать не 24 млн тонн, а 18. Это та точка, где мы получаем максимальную прибыль. А прибыль для них чрезвычайно важна, потому что они находятся в серьезном инвестиционном цикле. Мозырь должен закончить к концу 2018 инвестиционные проекты на 1,735 млрд долларов. Они уже ввели три объекта на 490 млн долларов. А у „Нафтана“ проекты на 1,6 млрд долларов до 2019 года. После окончания этих проектов НПЗ смогут обрабатывать все 24 млн тонн нефти», — сказал Семашко, отвечая на вопрос о достигнутом соглашении с Россией о перетаможке 6 млн тонн нефти.

Ранее Семашко говорил, что «ввозные пошлины от этой перетаможки будут поступать в бюджет Республики Беларусь».

Вскоре вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заверял, что соглашение Беларуси и России о поставках нефти не предполагает реэкспорта.

Для белорусских заводов, не успевших пока увеличить глубину переработки нефти до 90%, переработка 18 млн тонн нефти позволяет получить максимальный объем светлых нефтепродуктов — наиболее востребованных на украинском и европейских рынках — и снизить производство мазута. Тем более, что экспортная пошлина на мазут с 2017 года повышена на 30% и сравнялась с пошлиной на нефть, что делает экспорт этого вида нефтепродуктов невыгодным.

 
 
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При нынешнем технологическом уровне нефтеперерабатывающим заводам выгоднее переработать 18 млн тонн нефти, а не 24 млн

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