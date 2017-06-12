Инвестиций - 15 млн долларов, зарплата - 937 рублей. Шакутин открыл завод в Дзержинске

После открытия завода «Элезер» в Дзержинске недавно зарегистрированный холдинг «Амкодор-Семаш» планирует стать крупнейшим в Беларуси производителем сельскохозяйственных машин и достичь 100% импортозамещения этой продукции. TUT.BY сходил на церемонию открытия нового завода Александра Шакутина в Дзержинске и узнал, когда будет решена проблема импортозамещения, каков объем инвестиций в новоиспеченный холдинг и почему «Амкодор» может «попиццот».

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​​Холдинг «Амкодор-Семаш», специализирующийся на выпуске машин и агрегатов для сельхозпроизводителей, был зарегистрирован 30 мая. В состав холдинга вошли «Амкодор-Можа» и одноименное предприятие «Амкодор-Семаш». Сейчас ведется работа по включению «Амкодор–ДОМЗ» и открывшегося во вторник «Элезера». Все участники холдинга интегрированы в единую технологическую цепочку, но при этом каждый производит свою номенклатуру деталей, узлов и агрегатов машин. По словам заместителя генерального директора «Амкодора» Владимира Горбелика, для организации современного производства, соответствующего мировым стандартам, за 2-3 года необходимо провести техническое перевооружение и модернизацию корпусов старых предприятий.

Главная задача холдинга – освоить производство всей линейки сельскохозяйственных машин, оборудования и агрегатов, пока формируются предварительные бизнес-планы. А они, судя по словам председателя совета директоров Александра Шакутина, масштабные: «Мы хотим в течение пяти лет создать все машины и агрегаты, которые выпускаются в Германии. За исключением зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов». Концепция развития холдинга направлена на достижение 100% импортозамещения и локализации производства на территории Беларуси. Горбелик предположил, что проблема импортозамещения будет решена за 2-3 года.

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По словам Шакутина, уже разработано несколько концепций развития холдинга в зависимости от экономической ситуации, на рынках поставок продукции. Инвестиционный портфель на ближайшие два года составит 150 млн долларов, при условии быстрой реализации инвестиционных программ и модернизация заводов, входящих в состав холдинга. «Мы планируем до конца этого года модернизировать два завода и выйти на объем производства в ближайшие три года в 100 млн долларов, из которых 50% будут поставляться за пределы нашей страны», - рассказал председатель совета директоров «Амкодора». На данный момент в холдинг «Амкодор-Семаш» инвестировано порядка 40-50 млн долларов.

На предприятиях холдинга трудится 464 человека, из которых 57 работают в двух конструкторских бюро. Сегодня здесь выпускают более 700 видов продукции и около 100 агрегатов и машин проектируется. Средняя зарплата в холдинге «Амкодор-Семаш» – 937 рублей. Вице-премьер Владимир Семашко объясняет такую сумму хорошими темпами роста производства по всему «Амкодору»: в 2,5 раза в прошлом году и на 57% в начале этого. «Выработка на человека растет. Значит задача выйти на средняя зарплату в 1000 рублей абсолютно решаема для предприятия», - резюмировал Семашко. Также Шакутин пообещал вице-премьеру, что в следующем году благодаря холдингу в Дзержинске будет создано более 1000 новых рабочих мест.

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В новом предприятии «Элезер» будет находиться сварочное производство, а вся продукция будет выпускаться в цехах «Амкодор-ДОМЗ»: краны, почвообрабатывающее и телескопическое оборудование, а также манипуляторы. «Это будет одно из самых мощных предприятий по выпуску разных типов продукции, в том числе и для сельского хозяйства», - уверен Шакутин.

В своей приветственной речи заместитель премьер-министра вспомнил, что после развала СССР производилось только 17% оборудования, необходимого для производства сельскохозяйственной техники. А костяк промышленного сектора в этой сфере составляли только МТЗ и Гомсельмаш.

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«Сейчас Беларусь полностью обеспечивает себя сельхозтехникой. Более того, решив проблему импортозамещения, мы решили проблему экспорта. За последние 7 лет мы произвели этой техники на 23,4 млрд долларов. На 6,6 млрд долларов ее переоснастили, а на 16,5 млрд долларов поставили сельхозтехнику на экспорт. Это говорит о том, что мы подняли свое сельскохозяйственное машиностроение на достойный мировой уровень», - рассказал Семашко.

Он уверен, что отечественный промышленный комплекс должен 70% производимой продукции поставлять на экспорт. «Мы должны заработать валюту своим трудом и своим умом, чтобы хватало денег на нефть, на газ и так далее. Эта задача стоит перед всем промышленным комплексом, - призвал вице-премьер. - Мы делаем это, чтобы наши дети, внуки и правнуки чувствовали себя хозяевами в этой стране».

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​Шакутин напомнил, что инвестиционный портфель всего холдинга «Амкодор» на ближайшие два года, начиная с этого, составляет более 700 млн долларов. «Из которых Китай выделил кредит на развитие производства гидравлики и строительство завода машин в Колодищах 370 млн долларов, и наших там еще 15% - это получается 430 млн долларов», - пояснил председатель совета директоров. Кроме того, китайские инвесторы выделили более 20 млн долларов на строительство общественно-делового центра на проспекте Победителей под гарантию «Амкодора»,а Белинвестбанк выделил 50 млн долларов на создание завода лесных машин в Логойске.

Церемония открытия завода «Элезер» не обошлась без традиционной демонстрации возможностей техники «Амкодора». Экскаватор-погрузчик А-732 за счет развитых гидравлических систем смог встать на критический угол. Затем зубом ковша снял с вешалки бейсболку и тем же самым зубом забил гвоздь с шляпкой диаметром в 3 мм. В завершении погрузчик А-540-70 запустил воздушные шары, символизирующие, по мнению ведущего парада техники, высоту целей холдинга.

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Директору нового предприятия «Элизер» Андрею Князеву пришлось перерезать красную ленточку под ливневым дождем. «К инвестициям!», - пошутил кто-то из толпы.

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