Вся жизнь в движении

О работниках, подобных механизатору СПУ «Перемонт» Владимиру Смигельскому, руководители обычно говорят: таких бы в хозяйство с десяток и проблем бы не знали. Им что не доверь, всё выполнят точно, быстро и без пререканий. Если надо – задержатся дотемна, когда есть необходимость – явятся на работу ни свет ни заря. Не удивительно, что подобные люди всегда в числе передовиков, а фото Владимира Францевича украшает даже две Доски Почёта: районную и агрогородка Бабиновичи.

Владимир Смигельский на двух закреплённых за ним единицах техники (энергонасыщенным Беларусом-3522 и зерноуборочным комбайном) успевает за горячий сезон поучаствовать во всех видах полевых работ, причём на самых ответственных участках. Вот и нынешней весной сначала на тракторе выезжал с плугами, затем – с посевным агрегатом. В итоге за сезон только Владимир Францевич засеял порядка 600 га. Отцепил сеялку буквально на днях (6 июня), после того, как закончил с однолетними кормовыми культурами. Мы его застали на мехдворе за приведением в порядок плугов.

– Они не скоро пригодятся, поэтому нужно помыть и поставить, – пояснил механизатор. – Теперь буду готовиться к кормозаготовке. Понадобится прицеп, им и займусь в ближайшие дни, пока трава не подрастёт. Буду на отвозе.

А в июле Владимир Смигельский пересядет на зерноуборочный комбайн и в очередной раз, без сомнения, окажется среди передовиков хозяйства.

Таким людям как В. Ф. Смигельский достаются лучшие определения не только на работе, но и дома. Здесь Владимир Францевич любящий супруг, заботливый отец. У него всегда в порядке двор, досмотрено хозяйство (куры, вьетнамские поросята). Супруга Наталья счастлива. За последние 8 лет она уже и забыла, что такое курящий или употребляющий спиртное муж, зато отлично знает, каков трудолюбивый хозяин. А дети, студентка медуниверситета Татьяна и уже 9-классник Артём, по словам матери, души в папе не чают.

– Думаю, такое отношение к семье, труду у Владимира от его родителей, – поделилась Наталья, которую мы тоже застали на мехдворе, где она работает заведующей центральным складом. – Отец его тоже был передовиком. Он очень внимательный и добрый человек. Вот и сын вырос достойный. Приходит с работы и даже в дом не заходит, пока по хозяйству, огороду всё не сделает. Иногда до звёзд может хлопотать. Только потом отдыхать идёт. Вся жизнь в труде и движении.

А иногда, очень редко, когда выпадает возможность, Владимир с удочками отправляется на рыбалку. Причём не ради улова (самой крупной своей добычи он даже не смог припомнить), а просто отдохнуть от шума тракторов, в котором живёт более 17 лет и насладиться тишиной, свежим воздухом, зарядиться энергией природы, чтобы потом с новыми силами заниматься привычным и любимым делом.

Людмила БИРЮЛЬКОВА.