Беларусь собирается возобновить сотрудничество с «Уралкалием»

Об этом шел разговор на встрече Александра Лукашенко с представителями российского бизнеса и руководителями отрасли со стороны Беларуси 13 июня в Минске.

Как сообщает пресс-служба президента , на встрече были обсуждены варианты возможного возобновления сотрудничества и «актуальные вопросы, связанные с ситуацией на мировом рынке хлоркалия».

Также была высказана позиция белорусской стороны о том, что сотрудничество возможно исключительно на взаимовыгодной основе и «при обязательном соблюдении национальных интересов Беларуси».

Напомним, Уралкалий сообщил о решении прекратить экспортные продажи через Белорусскую калийную компанию в связи «нарушением фундаментального принципа сотрудничества» в июле 2013 года.