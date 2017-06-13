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Беларусь собирается возобновить сотрудничество с «Уралкалием»

13.06.2017 21:46 — Новости Экономики | БДГ  
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Об этом шел разговор на встрече Александра Лукашенко с представителями российского бизнеса и руководителями отрасли со стороны Беларуси 13 июня в Минске.

Как сообщает пресс-служба президента, на встрече были обсуждены варианты возможного возобновления сотрудничества и «актуальные вопросы, связанные с ситуацией на мировом рынке хлоркалия».

Также была высказана позиция белорусской стороны о том, что сотрудничество возможно исключительно на взаимовыгодной основе и «при обязательном соблюдении национальных интересов Беларуси».

Напомним, Уралкалий сообщил о решении прекратить экспортные продажи через Белорусскую калийную компанию в связи «нарушением фундаментального принципа сотрудничества» в июле 2013 года.

Немногим позже председатель наблюдательного совета ЗАО гендиректор ОАО Уралкалий Владислав Баумгертнер был арестован в Минске

 
Теги: Минск
 
 
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Об этом шел разговор на встрече Александра Лукашенко с представителями российского бизнеса и руководителями отрасли со стороны Беларуси 13 июня в Минске.

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