|
Беларусь собирается возобновить сотрудничество с «Уралкалием»
13.06.2017 21:46 — Новости Экономики | БДГ
Об этом шел разговор на встрече Александра Лукашенко с представителями российского бизнеса и руководителями отрасли со стороны Беларуси 13 июня в Минске.
Как сообщает
Также была высказана позиция белорусской стороны о том, что сотрудничество возможно исключительно на взаимовыгодной основе и «при обязательном соблюдении национальных интересов Беларуси».
Напомним, Уралкалий сообщил о решении
Немногим позже председатель наблюдательного совета ЗАО гендиректор ОАО Уралкалий Владислав
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом шел разговор на встрече Александра Лукашенко с представителями российского бизнеса и руководителями отрасли со стороны Беларуси 13 июня в Минске.
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии