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Неназванные лица: кто встречался с Лукашенко на переговорах по калию
13.06.2017 20:48 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник встретился с российскими бизнесменами для обсуждения возможного возобновления сотрудничества в калийной сфере, сообщила пресс-служба главы государства.
Ранее акционер "Уралкалия" Дмитрий Мазепин сообщил, что на 13 июня у него и главы "Сбербанка" Германа Грефа назначена встреча в Минске, на которой планируется обсудить вопрос возобновления совместной деятельности белорусских и российских калийщиков.
© Sputnik Владимир Астапкович
По информации президентской пресс-службы, на встрече с Лукашенко присутствовали не только представители РФ, но и белорусские руководители калийной отрасли. При этом не уточняется, кто именно представлял на переговорах Россию.
Однако позднее появились фотографии, сделанные пресс-службой главы государства.
На первом фото во главе стола сидит президент Лукашенко, по одну руку от него представители "белорусской калийной отрасли" — глава Белорусской калийной компании Елена Кудрявец и председатель концерна "Белнефтехим" Игорь Ляшенко. К слову, ОАО "Беларуськалий" несколько лет назад, чтобы не подпасть под санкции США, был выведен из состава концерна и стал напрямую подчиняться правительству.
По другую руку от президента разместились российские бизнесмены. Из них выделяется мужчина со светлыми волосами — это основной акционер и совладелец "Уралкалия" Дмитрий Мазепин. Спиной к камере сидит, предположительно, российский бизнесмен Михаил Гуцериев, который сейчас активно строит калийный комбинат в Любанском районе Минской области.
Более хорошо Гуцериева можно разглядеть на другой фотографии — рядом с главой Сбербанка РФ Германом Грефом, который сегодня также встречался с белорусским президентом.
Встреча с президентом, председателем правления ПАО "Сбербанк" Германом Грефом 13 июня 2017 года
Как ранее сообщал Sputnik, на встрече с российскими бизнесменами Лукашенко в очередной раз заявил о
На встрече с Грефом Лукашенко выступил за расширение сфер деятельности Сбербанка в Беларуси. Других подробностей пресс-служба президента не сообщила.
"Уралкалий" разорвал отношения с Беларусью и вышел из состава совместного трейдера БКК в июле 2013 года. Почти месяц спустя в Минске был арестован глава компании Владислав Баумгертнер. Эти события стали причиной обвала на мировом калийном рынке.
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Судя по фотографиям президентской пресс-службы, неизвестными российскими бизнесменами оказались совладелец Уралкалия Дмитрий Мазепин и бизнесмен Михаил...
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