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Трамп продлил санкции в отношении властей Беларуси

14.06.2017 07:19 — Новости Экономики | Tut.by  
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Президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций США в отношении некоторых представителей белорусских властей. 13 июня он отправил Конгрессу США уведомление о том, что подписал соответствующий указ, сообщает пресс-служба Белого дома.


Фото: Reuters

«Я направил в Федеральный реестр для публикации уведомление о том, что режим чрезвычайного положения в связи с действиями и политикой определенных членов правительства Беларуси и других лиц, подрывающих демократические процессы и структуры в этой стране, продолжится после 16 июня 2017 года», — сказано в письме Трампа, адресованном руководителям конгресса США.

В США считают, что действия и политика некоторых членов правительства Беларуси и других лиц подрывают демократические процессы в Беларуси, в стране имеют место нарушения прав человека, связанные с политическими репрессиями. «Это представляет угрозу для национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов», — говорится в опубликованном письме президента США.

Трамп отметил, что санкции были введены в соответствии с исполнительным указом президента США 13 405 16 июня 2006 года. С тех пор санкции продлеваются на год.

Санкции в отношении Александра Лукашенко и ряда чиновников и членов их семей, были введены 16 июня 2006 года Джорджем Бушем. Поводом стали президентские выборы в Беларуси, которые в США и ЕС признали недемократичными.

Санкции предполагают блокирование счетов указанных лиц в американских банках, запрет им на въезд в США, запрет американским компаниям вести с ними дела.

 
 
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В США считают, что действия и политика некоторых членов правительства Беларуси и других лиц подрывают демократические процессы в Беларуси, в стране имеют место...

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