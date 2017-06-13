Состояние золотовалютных резервов Беларуси с 1 июля 2017 г. будет характеризоваться единым показателем — величиной международных резервных активов по международным стандартам, сообщается в пресс-релизе регулятора. Правление Нацбанка приняло решение об отмене с этой даты своего постановления от 29 июля 2004 г. № 122 о правилах расчета международных резервных активов в национальном определении.

Решение об использовании единого расчетного показателя регулятор принял «в рамках комплексной работы по совершенствованию подходов к управлению золотовалютными резервами, проводимой с применением опыта, полученного в ходе участия в Программе по консультированию и управлению резервами Всемирного банка, рекомендаций МВФ и практики управления официальными резервными активами центральными банками других государств».

С 2004 года в Беларуси расчет величины резервов осуществлялся с использованием двух методологий, но эксперты ориентировались все равно на международную.

Основным различием между методологиями является включение в состав резервов в национальном определении ряда активов, не предусмотренных международными стандартами. К их числу относились активы в драгоценных металлах, отличных от монетарного золота, драгоценные камни, а также активы в валютах, которые не рассматриваются МВФ в качестве резервных. Важное для ЗВР Беларуси значение имел китайский юань, и решение МВФ о включении его с 1 октября 2016 г. в корзину валют, используемую для расчета стоимости специальных прав заимствования, позволило учитывать юань при расчете показателя золотовалютных резервов Беларусь в международном определении ССРД МВФ. То есть количественно обе оценки ЗВР заметно сблизились.

«Кроме того, показатели сближались за счет последовательного сокращения в составе резервов в национальном определении доли драгоценных металлов, отличных от монетарного золота», — пояснили в НББ.

В то же время на балансе Нацбанка остаются активы, не учитываемые при расчете резервов в международном определении (средства в иных валютах, в том числе активы, номинированные в российских рублях, драгоценные камни и драгоценные металлы, отличные от монетарного золота). Эти активы продолжат использоваться для исполнения обязательств Нацбанка и правительства и могут выступать в качестве дополнительного источника пополнения золотовалютных резервов.

Как сообщалось, золотовалютные резервы Беларуси в международном определении на 1 июня 2017 г. составили 5,239 млрд долларов, увеличившись с начала года на 311,7 млн долларов, или на 6,3%.

В 2016 году золотовалютные резервы Беларуси выросли на 751,4 млн долларов (на 18%), до 4,927 млрд на 1 января 2017 г. Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2017 год предусмотрен рост золотовалютных резервов не менее чем на 500 млн долларов.