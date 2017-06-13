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Белорусский павильон в Астане на "Экспо 2017": взгляд изнутри
14.06.2017 10:27 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 июн — Sputnik. Международная выставка ЭКСПО-2017 начала свою работу в столице Казахстана 10 июня, в торжественной церемонии открытия форума наравне с другими высокими гостями принял участие президент Беларуси Александр Лукашенко.
На выставке действует и белорусский павильон, он создан в общей для всех стран-участниц — а их более 100 — теме "Энергия будущего".
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На выставке "Экспо 2017" представлен электробус
Белорусская экспозиция, как заявляли ранее ее организаторы — мультимедийная и интерактивная. Здесь представлены электробус, фотоэлементы для получения солнечной энергии, продукция, выполненная на основе светодиодных технологий.
© Sputnik
Белорусский павильон в Астане на "Экспо 2017"
© Sputnik
Белорусские сувениры в Астане на "Экспо 2017"
Как рассказал журналистам посол Беларуси в Казахстане Анатолий Ничкасов, дизайн белорусского павильона выполнен в зеленом цвете: это должно говорить зрителям о природных богатствах Беларуси, ее реках, озерах и лесах.
© Sputnik
День Беларуси на "Экспо-2017" состоится 13 августа
Ожидается, что День Беларуси на "Экспо-2017" состоится 13 августа, на эту же дату предварительно запланировано посещение национальной экспозиции белорусским премьер-министром Андреем Кобяковым.
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Экспозиция Беларуси на выставке выполнена в общей для всех участников теме "Энергия будущего", однако не обошлось без традиционных льняных кукол и соломенных...
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