МИНСК, 14 июн — Sputnik. Международная выставка ЭКСПО-2017 начала свою работу в столице Казахстана 10 июня, в торжественной церемонии открытия форума наравне с другими высокими гостями принял участие президент Беларуси Александр Лукашенко.

На выставке действует и белорусский павильон, он создан в общей для всех стран-участниц — а их более 100 — теме "Энергия будущего".



© Sputnik На выставке "Экспо 2017" представлен электробус

Белорусская экспозиция, как заявляли ранее ее организаторы — мультимедийная и интерактивная. Здесь представлены электробус, фотоэлементы для получения солнечной энергии, продукция, выполненная на основе светодиодных технологий.



© Sputnik Белорусский павильон в Астане на "Экспо 2017"



© Sputnik Белорусские сувениры в Астане на "Экспо 2017"

Как рассказал журналистам посол Беларуси в Казахстане Анатолий Ничкасов, дизайн белорусского павильона выполнен в зеленом цвете: это должно говорить зрителям о природных богатствах Беларуси, ее реках, озерах и лесах.



© Sputnik День Беларуси на "Экспо-2017" состоится 13 августа

Ожидается, что День Беларуси на "Экспо-2017" состоится 13 августа, на эту же дату предварительно запланировано посещение национальной экспозиции белорусским премьер-министром Андреем Кобяковым.