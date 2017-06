Зарегистрированная в Лондоне компания Wargaming.net LLP, которой принадлежал кипрский Wargaming.net Ltd, разработчик многопользовательских интернет-игр, самая популярная из которых World of Tanks, подала документы на ликвидацию. Об этом говорится в материалах Британской регистрационной палаты .





Причины такого решения пока не указываются. Хотя ликвидируется компания по нормам закона о банкротстве, речи о классическом банкротстве Wargaming не идет, отмечает эксперт в области юриспруденции. Участники рынка считают, что это решение принято для того, чтобы больше не раскрывать финансовую отчетность компании.

Wargaming.net LLP в виде партнерства с ограниченной ответственностью было зарегистрировано в Лондоне в 2008 году группой компаний из Британских Виргинских Островов, которые стали владельцами прав и держателем торговой марки World of Tanks.

Участниками партнерства изначально были Lunarbell Management (40%), Kloyster Systems, Ockster Financial и Sandrix Business (по 20%). Но в 2015 году из числа владельцев выбыла Sandrix Business. Это совпало с выходом из группы Wargaming одного из основателей Ивана Михневича. После закрытия сделки доля других участников была увеличена — Lunarbell Management получила 50%, Kloyster Systems и Ockster Financial по 25%. Исходя из этого, участники рынка сделали вывод, что сейчас компания принадлежит Виктору Кислому ( № 1 в рейтинге самых успешных и влиятельных бизнесменов страны по версии «Ежедневника»), его отцу и Николаю Кацелапову.

В британской отчетности указано, что Wargaming.net LLP принадлежат две компании в Австралии и одна на Кипре, которые являются владельцами других структур «танкистов». Ранее сообщалось, что с 2011 года штаб-квартира Wargaming находится на Кипре, куда мигрировали и основатели компании. Может быть что-то изменилось за прошедшее время? В пресс-службе компании подтвердили, что головной офис расположен на Кипре, связи с другими структурами там комментировать отказались.

Прибыль уже не та

Стоит напомнить, что акции Wargaming котировались на Кипрской фондовой бирже с ноября 2011 года, но за просрочку публикации финансовых результатов были сняты с торгов 13 января 2015 года. Представитель Wargaming тогда заявлял РБК, что масштабов биржи недостаточно для оценки экономических показателей Wargaming, и присутствие на ней не соответствует стратегическому вектору развития компании. Однако отчетность материнской, британской, компании за тот год находится в открытом доступе .

Согласно этой последней доступной отчетности за финансовый год, который закончился 31 марта 2015 года (копия есть у TUT.BY), выручка Wargaming.net LLP снизилась с 550 млн до 380 млн долларов, прибыль упала более чем в десять раз — с 230 млн до 18 млн долларов.

Согласно данным РБК , ключевыми рынками для Wargaming являются СНГ (сейчас он приносит около половины выручки из-за падения курса российского рубля), Европа (в основном Польша и Германия) и Китай.

Динамика оборота группы сильно колебалась в зависимости от рынка — основной, европейский рынок, просел в 2015-м более чем вдвое (114,8 млн долларов против 271,9 млн в 2014-м году). По оценке участников рынка, это последствия российско-украинского конфликта, начавшегося в 2014-м году, и падения доходов россиян. При этом драйвером роста не стал Китай — прирост по Азии составил всего 7% (39,6 млн долларов), не удалось компании обеспечить сколько-нибудь значительный поток из США.

Прокомментировать данную информацию в Wargaming отказались, как и сообщить результаты работы в 2016 году.



Фото: Reuters

​Согласно подсчетам аналитиков из Superdata Research, на многопользовательскую онлайн-игру World of Tanks приходится более 80% выручки компании. Двум другим играм — World of Warplanes («Мир самолетов») и World of Warships («Мир кораблей») — оказалось тяжело в тени состоявшегося собрата. На сегодня число зарегистрированных игроков в «танки» превышает 110 млн по всему миру (40 млн — из СНГ), из которых почти 97% — мужчины в возрасте около 30 лет.

Участники рынка предполагают, что операция «КрымНаш» резко снизила доходы компании в России и ЕС, сыграла негативную роль и резкая девальвация российского рубля. «В рамках ведения бизнеса мы стараемся абстрагироваться от политических событий и работаем опираясь на запросы рынка и нашей аудитории», — парировали в пресс-службе Wargaming. Кроме того, в последне время негативно повлиять на финансовые результаты должно было введение в России НДС в размере 18% для иностранных интернет-компаний.

Сейчас в группе Wargaming работает около 4 тыс. человек в 17 офисах, из них 2,1 тыс. в Минске.

В 2016 году Bloomberg впервые включил Виктора Кислого в свой «индекс миллиардеров», оценив бизнес Wargaming в 1,5 млрд долларов, таким образом, предприниматель стал первым миллиардером в игровой индустрии на территории СНГ. Однако спустя год Кислого в этом списке не оказалось. Впрочем, если исходить из данных опубликованной отчетности и оценки доли в компании в 20% на пике , в 2014-м году, в 152,5 млн долларов, то стоимость всей компании была несколько меньше 1 млрд долларов.

Сам Кислый про финансовую сторону бизнеса разговаривает неохотно.

— Наша выручка измеряется сотнями миллионов долларов, но точных цифр мы не называем, объясню почему, — сказал он в интервью РБК в 2016 году. — Идет жесточайшая конкурентная борьба между игровыми компаниями, особенно в мобильной сфере, куда мы вышли в 2014 году и пытаемся наверстать упущенное. Один из инструментов борьбы, а зачастую и самый главный, это закупка рекламы. Есть [финская] компания Supercell, которая делает [мобильную игру] Clash of Clans, есть [американская компания] Machine Zone, которая выпустила Game of War и которая недавно пригласила Арнольда Шварценеггера стать лицом их игры, есть и другие примеры. Они в буквальном смысле выгребают всех пользователей. Вот такая сейчас правда жизни на рынке: даже если игра очень хорошая, этого еще недостаточно. Нужно обладать примерно такого же рода бюджетами и по несколько миллионов в день вливать в рекламу. Сколько точно они тратят — 2 млн или 5 млн долларов, мне бы, например, очень хотелось знать. Но я не знаю. Всем важно знать цифры друг друга. Поэтому все по максимуму все скрывают.

В 2016 году Wargaming не был так активен на рынке M&A, как ранее. Известно лишь об одной сделке с Boomlagoon. «Сегодня компания обладает достаточным количеством активов в виде студий, которые занимаются мобильными, консольными и PC продуктами. Приобретение студии Boomlagoon усилит наше мобильное направление», — пояснили в компании.

За последние 4 года Wargaming потратила на профессиональные киберспортивные мероприятия 40 млн долларов. Может быть сделали фокус на этом? «Мы понимаем, что индустрия киберспорта является самой быстрорастущей и инвестиции сегодня дадут нам возможности укрепить свои позиции на рынке», — резюмировали там.