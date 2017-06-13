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Танки "скисли"? Wargaming ликвидирует лондонскую "мамку"
14.06.2017 10:41 — Новости Экономики | Tut.by
Зарегистрированная в Лондоне компания Wargaming.net LLP, которой принадлежал кипрский Wargaming.net Ltd, разработчик многопользовательских интернет-игр, самая популярная из которых World of Tanks, подала документы на ликвидацию. Об этом говорится в
Причины такого решения пока не указываются. Хотя ликвидируется компания по нормам закона о банкротстве, речи о классическом банкротстве Wargaming не идет, отмечает эксперт в области юриспруденции. Участники рынка считают, что это решение принято для того, чтобы больше не раскрывать финансовую отчетность компании.
Wargaming.net LLP в виде партнерства с ограниченной ответственностью было зарегистрировано в Лондоне в 2008 году группой компаний из Британских Виргинских Островов, которые стали владельцами прав и держателем торговой марки World of Tanks.
Участниками партнерства изначально были Lunarbell Management (40%), Kloyster Systems, Ockster Financial и Sandrix Business (по 20%). Но в 2015 году из числа владельцев выбыла Sandrix Business. Это
В британской отчетности указано, что Wargaming.net LLP принадлежат две компании в Австралии и одна на Кипре, которые являются владельцами других структур «танкистов». Ранее сообщалось, что с 2011 года штаб-квартира Wargaming находится на Кипре, куда мигрировали и основатели компании. Может быть что-то изменилось за прошедшее время? В пресс-службе компании подтвердили, что головной офис расположен на Кипре, связи с другими структурами там комментировать отказались.
Прибыль уже не та
Стоит напомнить, что акции Wargaming котировались на Кипрской фондовой бирже с ноября 2011 года, но за просрочку публикации финансовых результатов были сняты с торгов 13 января 2015 года. Представитель Wargaming тогда заявлял РБК, что масштабов биржи недостаточно для оценки экономических показателей Wargaming, и присутствие на ней не соответствует стратегическому вектору развития компании. Однако отчетность материнской, британской, компании за тот год
Согласно этой последней доступной отчетности за финансовый год, который закончился 31 марта 2015 года (копия есть у TUT.BY), выручка Wargaming.net LLP снизилась с 550 млн до 380 млн долларов, прибыль упала более чем в десять раз — с 230 млн до 18 млн долларов.
Согласно данным
Динамика оборота группы сильно колебалась в зависимости от рынка — основной, европейский рынок, просел в 2015-м более чем вдвое (114,8 млн долларов против 271,9 млн в 2014-м году). По оценке участников рынка, это последствия российско-украинского конфликта, начавшегося в 2014-м году, и падения доходов россиян. При этом драйвером роста не стал Китай — прирост по Азии составил всего 7% (39,6 млн долларов), не удалось компании обеспечить сколько-нибудь значительный поток из США.
Прокомментировать данную информацию в Wargaming отказались, как и сообщить результаты работы в 2016 году.
Согласно подсчетам аналитиков из Superdata Research, на многопользовательскую онлайн-игру World of Tanks приходится более 80% выручки компании. Двум другим играм — World of Warplanes («Мир самолетов») и World of Warships («Мир кораблей») — оказалось тяжело в тени состоявшегося собрата. На сегодня число зарегистрированных игроков в «танки» превышает 110 млн по всему миру (40 млн — из СНГ), из которых почти 97% — мужчины в возрасте около 30 лет.
Участники рынка предполагают, что операция «КрымНаш» резко снизила доходы компании в России и ЕС, сыграла негативную роль и резкая девальвация российского рубля. «В рамках ведения бизнеса мы стараемся абстрагироваться от политических событий и работаем опираясь на запросы рынка и нашей аудитории», — парировали в пресс-службе Wargaming. Кроме того, в последне время негативно повлиять на финансовые результаты должно было введение в России НДС в размере 18% для иностранных интернет-компаний.
Сейчас в группе Wargaming работает около 4 тыс. человек в 17 офисах, из них 2,1 тыс. в Минске.
В 2016 году Bloomberg впервые включил Виктора Кислого в свой «индекс миллиардеров», оценив бизнес Wargaming в 1,5 млрд долларов, таким образом, предприниматель стал первым миллиардером в игровой индустрии на территории СНГ. Однако спустя год Кислого в этом списке не оказалось. Впрочем, если исходить из данных опубликованной отчетности и
Сам Кислый про финансовую сторону бизнеса разговаривает неохотно.
— Наша выручка измеряется сотнями миллионов долларов, но точных цифр мы не называем, объясню почему, — сказал он в интервью
В 2016 году Wargaming не был так активен на рынке M&A, как ранее. Известно лишь об
За последние 4 года Wargaming потратила на профессиональные киберспортивные мероприятия 40 млн долларов. Может быть сделали фокус на этом? «Мы понимаем, что индустрия киберспорта является самой быстрорастущей и инвестиции сегодня дадут нам возможности укрепить свои позиции на рынке», — резюмировали там.
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Зарегистрированная в Лондоне компания Wargaming.net LLP, которой принадлежал кипрский Wargaming Group Ltd, разработчик многопользовательских интернет-игр, самая популярная из...
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