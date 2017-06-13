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ЗВР Беларуси с 1 июля будут подсчитываться только по стандартам МВФ
14.06.2017 10:43 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 июн — Sputnik. Нацбанк Беларуси унифицирует расчет показателя золотовалютных резервов: теперь они будут рассчитываться только по стандартам Международного валютного фонда.
© Sputnik / Виктор Толочко
Для определения состояния золотовалютных резервов в Беларуси используют показатель величины международных резервных активов (МРА). С 2004 года он рассчитывался как по национальным стандартам, так и по стандартам МВФ.
"Состояние золотовалютных резервов Беларуси с 1 июля 2017 года будет характеризоваться единым показателем — величиной международных резервных активов, рассчитанной по стандартам МВФ", — сообщили в управлении информации и связей с общественностью Национального банка.
Там проинформировали, что правление регулятора приняло решение отменить с 1 июля норму о расчете ЗВР Беларуси по национальным стандартам.
Решение об использовании единого расчетного показателя МРА принято Нацбанком в рамках комплексной работы по совершенствованию подходов к управлению золотовалютными резервами, проводимой с применением опыта, полученного в ходе участия в Программе по консультированию и управлению резервами Всемирного банка, рекомендаций МВФ и практики управления официальными резервными активами центральными банками других государств.
"Также учитывался опыт сотрудничества Нацбанка с международными финансовыми организациями, рейтинговыми агентствами и банками-контрагентами, которые при определении объема золотовалютных резервов Беларуси, как правило, ориентируются на информацию о показателе резервов в определении МВФ", — отметили в Нацбанке.
Говоря о различиях между двумя методологиями подсчета, в Нацбанке пояснили, что по национальным стандартам в состав МРА включались некоторые активы, не предусмотренные стандартами МВФ. В частности, учитывались активы в драгоценных металлах, отличных от монетарного золота, драгоценные камни, а также активы в валютах, которые не рассматриваются МВФ в качестве резервных.
Вместе с тем принятое Исполнительным советом МВФ решение о включении с 1 октября 2016 года китайского юаня в корзину валют, используемую для расчета стоимости специальных прав заимствования (СДР), позволило учитывать эту валюту также при расчете показателя ЗВР Беларуси по стандартам МВФ. Это привело к количественному сближению данных, рассчитанных по национальной и международной методике.
Кроме того, показатели сближались за счет последовательного сокращения в составе резервов в национальном определении доли драгметаллов, отличных от монетарного золота.В то же время на балансе Национального банка остаются активы, не учитываемые при расчете МРА по стандартам МВФ (средства в иных валютах, в том числе активы в российских рублях, драгоценные камни и драгоценные металлы, отличные от монетарного золота). Данные активы продолжают использоваться для исполнения соответствующих обязательств Нацбанка и правительства и могут выступать в качестве дополнительного источника пополнения ЗВР.
Как сообщалось, ЗВР Беларуси по стандартам МВФ на 1 июня 2017 года составили 5 миллиардов 238,9 миллиона долларов и выросли с начала года на 311,7 миллиона долларов, или на 6,3%.
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По национальной методике и по стандартам МВФ резервы рассчитывались с 2004 года, теперь для подсчетов будет использоваться только стандарт МВФ, основным...
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