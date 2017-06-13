ЗВР Беларуси с 1 июля будут подсчитываться только по стандартам МВФ

МИНСК, 14 июн — Sputnik. Нацбанк Беларуси унифицирует расчет показателя золотовалютных резервов: теперь они будут рассчитываться только по стандартам Международного валютного фонда.



© Sputnik / Виктор Толочко Нацбанк с 14 июня снижает ставку рефинансирования до 13%

Для определения состояния золотовалютных резервов в Беларуси используют показатель величины международных резервных активов (МРА). С 2004 года он рассчитывался как по национальным стандартам, так и по стандартам МВФ.

"Состояние золотовалютных резервов Беларуси с 1 июля 2017 года будет характеризоваться единым показателем — величиной международных резервных активов, рассчитанной по стандартам МВФ", — сообщили в управлении информации и связей с общественностью Национального банка.

Там проинформировали, что правление регулятора приняло решение отменить с 1 июля норму о расчете ЗВР Беларуси по национальным стандартам.

Решение об использовании единого расчетного показателя МРА принято Нацбанком в рамках комплексной работы по совершенствованию подходов к управлению золотовалютными резервами, проводимой с применением опыта, полученного в ходе участия в Программе по консультированию и управлению резервами Всемирного банка, рекомендаций МВФ и практики управления официальными резервными активами центральными банками других государств.

"Также учитывался опыт сотрудничества Нацбанка с международными финансовыми организациями, рейтинговыми агентствами и банками-контрагентами, которые при определении объема золотовалютных резервов Беларуси, как правило, ориентируются на информацию о показателе резервов в определении МВФ", — отметили в Нацбанке.

Говоря о различиях между двумя методологиями подсчета, в Нацбанке пояснили, что по национальным стандартам в состав МРА включались некоторые активы, не предусмотренные стандартами МВФ. В частности, учитывались активы в драгоценных металлах, отличных от монетарного золота, драгоценные камни, а также активы в валютах, которые не рассматриваются МВФ в качестве резервных.

Вместе с тем принятое Исполнительным советом МВФ решение о включении с 1 октября 2016 года китайского юаня в корзину валют, используемую для расчета стоимости специальных прав заимствования (СДР), позволило учитывать эту валюту также при расчете показателя ЗВР Беларуси по стандартам МВФ. Это привело к количественному сближению данных, рассчитанных по национальной и международной методике.

Кроме того, показатели сближались за счет последовательного сокращения в составе резервов в национальном определении доли драгметаллов, отличных от монетарного золота.В то же время на балансе Национального банка остаются активы, не учитываемые при расчете МРА по стандартам МВФ (средства в иных валютах, в том числе активы в российских рублях, драгоценные камни и драгоценные металлы, отличные от монетарного золота). Данные активы продолжают использоваться для исполнения соответствующих обязательств Нацбанка и правительства и могут выступать в качестве дополнительного источника пополнения ЗВР.

Как сообщалось, ЗВР Беларуси по стандартам МВФ на 1 июня 2017 года составили 5 миллиардов 238,9 миллиона долларов и выросли с начала года на 311,7 миллиона долларов, или на 6,3%.