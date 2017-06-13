В Беларуси вновь снижена ставка рефинансирования

Ставка рефинансирования в Беларуси с 14 июня снижается с 14% до 13% годовых.

Ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности банков снижены с 17% до 15% годовых, по постоянно доступным операциям изъятия ликвидности - с 9% до 8% годовых.

Нацбанк объяснил такие решения положительными тенденциями в экономике, повышением ее внешней устойчивости, укреплением стабильности в денежно-кредитной сфере. Так, инфляция замедляется значительнее, чем ожидалось; темпы роста денежного предложения остаются умеренными; усиливается положительная тенденция роста доли рублевой составляющей денежной массы; сохраняется благоприятная ситуация на валютном рынке, а чистое предложение валюты обеспечивает устойчивость обменного курса рубля и позволяет Нацбанку покупать валюту для пополнения ЗВР при погашении государственных валютных обязательств.

Кроме того, растет внешняя устойчивость экономики, а положительное внешнеторговое сальдо способствовало снижению дефицита счета текущих операций платежного баланса.