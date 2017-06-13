Россельхознадзор реабилитировал два белорусских молокозавода

МИНСК, 14 июн – Sputnik. Россельхознадзор с 14 июня отменил временные ограничения на поставки в Россию продукции двух белорусских компаний по производству сыров, масла и молочной продукции.



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Как отмечается в сообщении ведомства, ограничения сняты с предприятия "Белсыр"– ему разрешены поставки сыров. Также освобожден от ограничений Щучинский маслосырзавод, которому теперь разрешаются поставки в Россию сухого молока, сухой молочной сыворотки, сыра и масла.

В сообщении Россельхознадзора указывается, что ограничения сняты по итогам "анализа материалов, представленных департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси по факту расследования причин нарушений требований Евразийского экономического союза и Российской Федерации".

"Своим решением Россельхознадзор разрешает поставки в Россию данных видов продукции, выработанных после 14 июня 2017 года", – говорится в сообщении.

Щучинский маслосырзавод с 22 мая получил разрешение на поставки в РФ своей продукции, кроме сухого молока, сухой молочной сыворотки, сыра и масла. В то же время, с 22 мая Россельхознадзор поставил это предприятие под усиленный лабораторный контроль.

Несколько дней назад представители Минсельхозпрода Беларуси заявляли, что в Минске стремятся к наиболее скорому снятию ограничений на поставку в Россию продукции белорусских перерабатывающих предприятий. В то же время, по словам начальника главного управления внешнеэкономической деятельности ведомства Алексея Богданова, российская сторона предъявляет все новые претензии и " просто тянет время ". Он отметил, что "идет лоббирование российской стороной интересов некоторых сил, что влияет на ситуацию".

В настоящее время продолжают действовать ограничения, введенные Россельхознадзором на поставку в РФ продукции ряда сельскохозяйственных предприятий Беларуси.

Не так давно под усиленный контроль российская сторона взяла продукцию агрокомбинатов "Дзержинский" и "Скидельский", Гомельского мясокомбината, Лунинецкого молочного завода, ОАО "Молочный мир", ЗАО "Партнер и К", OOO "Праймилк", Слуцкого сыродельного комбината (Клецкий и Любанский филиалы).

С 9 июня Россельхознадзор ввел усиленный лабораторный контроль в отношении девяти белорусских предприятий по производству мясной и молочной продукции

Как ранее сообщал Sputnik, самым громким скандалом в сфере сельскохозяйственной продукции было заявление главы Россельхознадзора о том, что в белорусском молоке были найдены следы лекарства от сифилиса.