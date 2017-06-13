Россельхознадзор снял запрет на поставки молочной продукции с двух предприятий Беларуси

Россельхознадзор снял запрет на поставки молочной продукции еще с двух предприятий Беларуси. Это СООО «Белсыр» (сыр) и ОАО «Щучинский маслосырзавод» (сухое молоко, сухая молочная сыворотка, сыр, масло), сообщает пресс-служба ведомства.



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«Учитывая результаты анализа материалов, представленных Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь по факту расследования причин нарушений требований Евразийского экономического союза и Российской Федерации, с 14 июня 2017 года Россельхознадзор отменяет временные ограничения на поставки в Россию с предприятий СООО „Белсыр“ — сыр и ОАО „Щучинский маслосырзавод“ — сухое молоко, сухая молочная сыворотка, сыр, масло», — сказано в сообщении ведомства.

Россельхознадзор разрешает поставки в Россию данных видов продукции, выработанных после 14 июня 2017 года.

22 мая после переговоров с белорусским коллегой министр сельского хозяйства России заявил о снятии ограничения на поставку белорусской продукции с девяти предприятий.

19 мая Россельхознадзор запретил ввозить молочную продукцию с ряда белорусских предприятий из-за обнаружения остатков антибиотиков.