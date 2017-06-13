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"Пришло время". ЛДП предлагает легализовать бело-красно-белый флаг и "Погоню"

14.06.2017 11:49 — Новости Экономики | Tut.by  
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Либерально-демократическая партия (лидер — Сергей Гайдукевич) предлагает властям придать статус историко-культурной ценности бело-красно-белому флагу и гербу «Погоня», а также разрешить их свободное использование в стране. Об этом сообщает пресс-служба партии по итогам расширенного заседания ее Высшего Совета и Центрального комитета.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В ЛДП подчеркивают, что решение референдума о выборе госсимволики — «закон для всех». Вместе с тем, в партии считают, что пришло время «придать бело-красно-белому флагу и гербу "Погоня" статус историко-культурных ценностей и разрешить их свободное использование на территории Республики Беларусь».

— Этот шаг станет реальным шагом для еще большего единения граждан нашей страны и понимания того, что наша история не может быть хорошей или плохой. Всё, что пережила Беларусь: от ВКЛ, БССР и до независимой Беларуси, должно быть ценно для каждого из нас.

ЛДП обещает выступать с этой позиции в парламенте, в каждой из палат которой у партии есть свой депутат, и на следующих выборах президента.

Напомним, осенью прошлого года «Молодой фронт» собрал 10 тысяч подписей за придание бело-красно-белому флагу статуса историко-культурной ценности. Министерство культуры ответило, что предложение не содержит «документального обоснования и полной, достоверной и качественной фиксации графическими средствами элемента, которому предлагается придать статус историко-культурной ценности».

 
 
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Либерально-демократическая партия предлагает властям придать статус историко-культурной ценности бело-красно-белому флагу и гербу "Погоня".

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