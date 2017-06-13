Нацбанк отказывается от национальной методологии расчета ЗВР

Состояние золотовалютных резервов Беларуси с 1 июля будет характеризоваться единым показателем – величиной международных резервных активов (МРА), рассчитанной в соответствии со Специальным стандартом распространения данных (ССРД) Международного валютного фонда.

Соответствующее решение об отмене постановления правления Нацбанка от 29 июля 2004 года № 122 "Об утверждении Правил расчета международных резервных активов Республики Беларусь в национальном определении (золотовалютные резервы)", согласно которому величина МРА рассчитывалась с использованием двух методологий (ССРД МВФ и национальной), принял Нацбанк, сообщили в регуляторе .

Использовать единый расчетный показатель МРА решено в рамках совершенствования подходов к управлению ЗВР, проводимой с применением опыта, полученного в ходе Программы по консультированию и управлению резервами Всемирного банка, рекомендаций МВФ и практики управления официальными резервными активами центробанками других стран, сотрудничества Нацбанка с международными финансовыми организациями, рейтинговыми агентствами и банками-контрагентами, которые ориентируются на данные ЗВР в определении ССРД МВФ.

Основным различием между национальной методологией и методологией ССРД МВФ было включение в состав МРА в национальном определении активов, не предусмотренных ССРД МВФ: активов в драгметаллах, отличных от монетарного золота, драгоценных камни и активов в валютах, которые не рассматривает МВФ в качестве резервных.

Однако решение МВФ о включении с 1 октября 2016 года китайского юаня в корзину валют, используемую для расчета стоимости специальных прав заимствования (СДР), позволило учитывать его также при расчете показателя ЗВР Беларуси в определении ССРД МВФ и привело к сближению данных, рассчитанных по национальной и международной методике. Также показатели сближались за счет сокращения в составе резервов в национальном определении доли драгметаллов, отличных от монетарного золота.

Тем не менее, на балансе Нацбанка остаются активы, не учитываемые при расчете МРА в определении ССРД МВФ. Их будут использовать для исполнения обязательств Нацбанка и правительства Беларуси, а также в качестве дополнительного источника пополнения ЗВР.

Напомним, что золотовалютные резервы Беларуси в определении ССРД МВФ на 1 июня составили 5 238,9 млн долларов в эквиваленте и за май увеличились на 130,2 млн долларов, или на 2,5%. По итогам января – мая прирост ЗВР составил 311,7 млн долларов, или 6,3%.