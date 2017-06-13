В Беларуси меняют подходы к госзакупкам

В Беларуси к рассмотрению во втором чтении Палатой представителей готовится проект закона "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)".

Так, заявил начальник главного управления государственных закупок Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Павел Жуковский, документ запрещает изменять условия договоров по госзакупкам, кроме случаев, которые будут прописаны отдельным постановлением Совмина, передает БелТА .

По его словам, часто на стадии проведения конкурса участник соглашается на заключение договора, размещенного на конкурсной площадке, но, выигрывая его, начинает спорить об ответственности по договору, сроках оплаты или поставки. Теперь же он будет обязан заключить договор на тех условиях, которые есть в нем на момент объявления процедуры закупки.

Кроме того, будут установлены единые критерии оценки предложений по госзакупкам, которые будет устанавливать Совмин. Сейчас, отметил Павел Жуковский, при проведении открытых конкурсов заказчики иногда определяют критерии, которые заведомо ведут к выбору одного поставщика: опыт работы с определенным изготовителем или в определенной отрасли и другие неценовые критерии, ограничивающие конкуренцию. В результате побеждает заведомо известный поставщик, представивший предложение гораздо дороже, чем у конкурентов.

Сейчас же будут сформированы типовые требования, которые минимизируют возможности заказчика влиять на результат закупки с помощью заведомо невыполнимых остальными участниками неценовых критериев.

Напомним, что прокуратура Витебской области выявила нарушения порядка проведения процедур государственных закупок, в частности, в информационной системе "Тендеры". Причем нарушениями грешат структуры власти и госструктуры.

Часто заказчики необоснованно дробят однородные товары (работы, услуги) в годовых планах государственных закупок, что способствует неверному выбору процедур закупок, в том числе незаконному переходу от конкурентных процедур к закупке из одного источника.