Проект соглашения о российском кредите для Беларуси готов

Проект кредитного соглашения по привлечению в Беларусь российского кредита на 700 млн долларов уже готов.

"Эта работа значительно продвинулась, мы уже подготовили проект кредитного соглашения. Работа идет планомерно", - сообщил 14 июня первый заминистра финансов Максим Ермолович после расширенного заседания Постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам, передает БЕЛТА .

По его словам, кредит нацелен на рефинансирование обязательств Беларуси перед Россией. Замминистра также отметил, что Минск не ставит перед собой сроков его получения, поскольку принципиальные договоренности были достигнуты на уровне глав государств.

«Вопрос, по моему мнению, сейчас находится в большей степени в технической плоскости работы двух ведомств», - сказал Максим Ермолович.

Напомним, что 9 апреля белорусский вице-премьер Владимир Семашко по итогам переговоров президентов Беларуси и России в Санкт-Петербурге 3 апреля заявил, что было сделано поручение дополнительно выдать Минску около 1 млрд долларов кредитов на хороших условиях для финансирования белорусского госдолга за газ в размере более 700 млн долларов , который Беларусь в итоге оплатила .