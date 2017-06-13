Москва и Минск завершают оформление российского кредита

МИНСК, 14 июн — Sputnik. Белорусская и российская стороны уже подготовили проект кредитного соглашения по привлечению Беларусью кредита РФ в размере 700 миллионов долларов, сообщил первый заместитель министра финансов Максим Ермолович.



© Sputnik / Сергей Пушкин. Суриков о Минских соглашениях, визовом вопросе и истерии вокруг учений

Как ранее сообщал Sputnik, на встрече в Санкт-Петербурге президентов Лукашенко и Путина была достигнута договоренность о выделении Беларуси российского госкредита. Согласно последним данным белорусской стороны, сумма кредита составит 700 миллионов долларов.

"Эта работа значительно продвинулась, мы уже подготовили проект кредитного соглашения. Работа идет планомерно", — заявил Ермолович в среду журналистам в Минске.

Он отметил, что сейчас финансовые ведомства двух государств продолжают переговоры.

Ермолович подчеркнул, что в Минске не ждут поступления этих средств к какому-то определенному сроку. "Принципиальные договоренности были достигнуты на уровне глав государств. Вопрос, по моему мнению, сейчас находится в большей степени в технической плоскости работы двух ведомств", — добавил первый замминистра.

Ранее в интервью Sputnik посол РФ в Беларуси Александр Суриков заявил , что средства российского кредита, договоренность о выделении которого была достигнута на встрече президентов Беларуси и России в апреле, могут поступить в республику до конца этого полугодия.

"Решение об этом госкредите было принято, Минфин России относится к этому положительно. Кредит находится в оформлении, и думаю, что в первом полугодии, скорее всего, кредит поступит в распоряжение Беларуси", — заявил дипломат.

Он пояснил, что таким образом Беларусь сможет реструктурировать свою задолженность по платежам в адрес Евразийского фонда стабилизации и развития и ранее выданному российскому кредиту.

Ермолович также заявил, что в Беларуси считают госдолг управляемым и обслуживаемым.

"Государственный долг на начало года составил 39,2 миллиарда рублей, это 41,7% ВВП (при пороговом значении 50%). Такой уровень долга является управляемым и обслуживаемым, но дальнейший его рост может привести к дополнительным рискам", — заявил первый замминистра.

Он подчеркнул, что Минфин и правительство прилагают все усилия, чтобы ограничить рост госдолга и уменьшить долговую нагрузку на бюджет.

В контексте привлечения внешних заимствований Ермолович также сообщил, что Беларусь продолжает вести активный переговорный процесс с МВФ. Он отметил, что миссия фонда совсем недавно работала в Беларуси.