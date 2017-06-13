Больше нельзя. Беларусь тратит на обслуживание госдолга 10% республиканского бюджета

На обслуживание внешнего и внутренних долгов Беларусь тратит 10% республиканского бюджета. В прошлом году выплаты по кредитам составили более 7 миллиардов рублей, рассказал в среду в правительстве первый замминистра финансов Максим Ермолович.





За прошлый год государственный долг Беларуси увеличился на 11,7% и достиг 39,2 млрд рублей. Эта цифра в два раза больше доходов республиканского бюджета и составляет 41,7% к ВВП. Критическое значение — 45−50%.

— Масштабные заимствования, связанные с поддержкой реального сектора экономики, реструктуризация обязательств правительства и местных органов власти привели и к росту долга сектора госуправления — на 5,1 миллиарда рублей (14,9%), — уточнил Максим Ермолович.

Основная нагрузка по обслуживанию внешнего долга легла на бюджет. На его погашение было направлено 3,2 млрд долларов.

— Кроме привлечения средств Евразийского фонда стабилизации и развития в размере 800 млн долларов, для расчетов по долгам были найдены средства и на внутреннем финансовом рынке, — рассказал замминистра финансов.

В ближайшее время Беларусь рассчитывает на получение четвертого транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, а также очередного межправительственного кредита РФ на рефинансирование внешнего долга перед Россией (700 млн долларов).

— Сейчас между финансовыми ведомствами России и Беларуси продолжаются переговоры по этому вопросу. Мы уже подготовили проект кредитного соглашения. Конкретных сроков мы не определяем, но принципиальные договоренности на уровне глав государств достигнуты, — сказал Максим Ермолович.

Для поиска средств на погашение кредитов без ущерба золотовалютным резервам страны Министерство финансов размещает на внешнем и внутреннем рынке гособлигации. В начале следующего года ведомство должно будет выплатить по ним 800 млн долларов.

— Мы к этому готовимся и у нас есть необходимые источники. Чтобы не снижать ЗВР, будем приводить мероприятия, чтобы привлечь эти средства с международных рынков, — уточнил замминистра финансов.

Несмотря на то, что Минфин считает нынешний размер госдолга «управляемым и обслуживаемым», дальнейший его рост нежелателен и может создать серьезные проблемы.

— Долговая нагрузка на бюджет в 2016 году сравнимы с объемом финансирования из республиканского бюджета таких отраслей как национальная оборона, правоохранительная деятельность, национальная экономика, здравоохранение, физкультура, спорт, СМИ и образование вместе взятые, — провел параллели заместитель председателя Комитета госконтроля Александр Курлыко.