ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Данкверт предложил уничтожать продукцию, идущую из РБ без документов

14.06.2017 15:57 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 14 июн — Sputnik. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт предлагает уничтожать всю продукцию без документов, поступающую в Россию с территории Беларуси без документов.

После введения Россией продовольственного эмбарго с лета 2015 года вся продукция, поступающая из стран санкционного списка, подвергается уничтожению на границе с РФ. Ранее Россельхознадзор предъявлял претензии к Беларуси по поводу поставок в Россию контрабандной продукции. По подозрению в реэкспорте из Украины зимой 2017 года все мясокомбинаты Минской области были закрыты для поставок в РФ.

"С точки зрения того, что без документов перевозки мы каждый день сегодня останавливаем — животноводческой продукции и растениеводческой — каждый день на границе останавливаем: на белорусской, казахстанской. Что происходит? Происходит то, что, я думаю, нам нужно принимать решение то же самое законодательно, что те продукты, которые перемещаются без документов, должны уничтожаться", — заявил Данкверт, выступая в среду в Совете Федерации.

Он отметил, что уже беседовал на эту тему с первым вице-премьером РФ Игорем Шуваловым. "Он должен такую инициативу в правительстве, чтобы было решение: то, что без документов, должно уничтожаться даже при перемещении внутри страны, потому что это несет совершенно другие риски", — добавил глава Россельхознадзора.

По его словам, сейчас продукция без документов, поступающая из стран вне санкционного списка, возвращается назад в страну происхождения.

Данкверт также добавил, что из Казахстана без документов идет продукция из самой страны, а также из Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Такой же порядок действий должен быть и для продукции без документов из Казахстана, а также для продукции, перемещаемой внутри РФ, считает глава Россельхознадзора.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Больше нельзя. Беларусь тратит на обслуживание госдолга 10% республиканского бюджета
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика