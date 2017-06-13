Данкверт предложил уничтожать продукцию, идущую из РБ без документов

МИНСК, 14 июн — Sputnik. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт предлагает уничтожать всю продукцию без документов, поступающую в Россию с территории Беларуси без документов.

После введения Россией продовольственного эмбарго с лета 2015 года вся продукция, поступающая из стран санкционного списка, подвергается уничтожению на границе с РФ. Ранее Россельхознадзор предъявлял претензии к Беларуси по поводу поставок в Россию контрабандной продукции. По подозрению в реэкспорте из Украины зимой 2017 года все мясокомбинаты Минской области были закрыты для поставок в РФ.

"С точки зрения того, что без документов перевозки мы каждый день сегодня останавливаем — животноводческой продукции и растениеводческой — каждый день на границе останавливаем: на белорусской, казахстанской. Что происходит? Происходит то, что, я думаю, нам нужно принимать решение то же самое законодательно, что те продукты, которые перемещаются без документов, должны уничтожаться", — заявил Данкверт, выступая в среду в Совете Федерации.

Он отметил, что уже беседовал на эту тему с первым вице-премьером РФ Игорем Шуваловым. "Он должен такую инициативу в правительстве, чтобы было решение: то, что без документов, должно уничтожаться даже при перемещении внутри страны, потому что это несет совершенно другие риски", — добавил глава Россельхознадзора.

По его словам, сейчас продукция без документов, поступающая из стран вне санкционного списка, возвращается назад в страну происхождения.

Данкверт также добавил, что из Казахстана без документов идет продукция из самой страны, а также из Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана.