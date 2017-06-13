В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ЖКХ может положить начало промышленной революции в России В начале XXI века развитие энергоэффективных технологий и альтернативной энергетики стало настоящим локомотивом научно-технического прогресса и основной точкой...

В начале XXI века развитие энергоэффективных технологий и альтернативной энергетики стало настоящим локомотивом научно-технического прогресса и основной точкой приложения государственных и частных инвестиций. В результате, по прогнозам института McKinsey, через 40 лет энергоемкость мировой экономики сократится вдвое, а спрос на нефть и уголь пойдет на спад уже к 2035 году. В России, однако, традиционно полагаются на дешевизну природного газа, и потому развитие наиболее перспективных отраслей существенно отстает от общемирового. Такая беспечность может сыграть с отечественной экономикой злую шутку, лишив ее инвестиций и сделав постоянным аутсайдером. Переломить ситуацию могут, как ни странно, нововведения в ЖКХ. Наличие доступа к дешевому углеводородному топливу само по себе является преимуществом для российской экономики. Но только в том случае, если его правильно использовать.Сырьевая эпоха завершилась, поэтому некоторая инертность, вызванная доступностью углеводородов, может привести к оттоку инвестиций из отечественной экономики, упадку научно-технической мысли и в результате к фатальному экономическому отставанию, поставив страну в зависимое положение импортера идей и технологий.С другой стороны, резкое сокращение внутреннего потребления природного газа может ударить по бюджету. Поэтому нужно принципиально менять экономические стимулы и избавить экономику от сырьевой зависимости, считает Вячеслав Гун, заместитель директора отдела тепловой автоматики компании Данфосс.По мнению эксперта, низкие цены на газ следует рассматривать как подспорье на время переходного периода к новой, энергоэффективной модели развития. При таком подходе Россия действительно имеет серьезное преимущество перед странами, не располагающими собственными месторождениями, и способна в сжатые сроки сократить имеющееся технологическое отставание.Стартовой точкой для энергоэффективного прорыва может стать ЖКХ, которое нуждается в серьезной модернизации. Кстати, именно с коммунального сектора в 1970-х годах началась энергетическая революция в большинстве развитых европейских стран. Преимуществом такого пути развития является возможность начать широкое внедрение технологий энергосбережения и альтернативных способов получения энергии в локальных масштабах, где привлечь инвестиции, в том числе зарубежные, гораздо проще. Тем более что сейчас это можно делать с помощью такого универсального инструмента, как энергосервис.Сегодня мы уже имеем успешный опыт работы в этом направлении. Например, в конце 2016 года началась реализация проекта реконструкции 26 детских садов и школ в Усть-Алданском районе Республики Саха с целью повышения их энергетической эффективности. Проект разработали специалисты Данфосс, а инвестором выступила компания Ростелеком, вложившая в его реализацию 50 миллионов рублей.Есть и опыт привлечения зарубежных инвестиций. Например, Первая Санкт-Петербургская энергосервисная компания привлекла инвесторов из Европы для модернизации системы отопления одного из городских домов, где были установлены индивидуальные тепловые пункты Danfoss. Подобные проекты дают 30–60 процентов экономии энергоресурсов и окупаются за несколько лет, что является привлекательным как для российского, так и для зарубежного бизнеса, рассказывает Вячеслав Гун.Эксперт уверен, что увеличение числа подобных проектов приведет к их укрупнению, а затем и к распространению тенденции сперва на муниципальную, а потом и на большую энергетику и смежные с ней отрасли, к числу которых относятся и информационные технологии. Однако сейчас в цепочке поставщик газа-поставщик тепла-управляющая компания-потребитель нет ни одной стороны, серьезно заинтересованной в экономии. Поэтому для участников рынка необходимо создать реальные стимулы к внедрению энергосберегающих технологий.Пресс-служба ООО "Данфосс"