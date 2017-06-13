В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Жители пятиэтажек, не попавших в программу реновации, тоже могут рассчитывать на новое жилье Как известно, предложенная московским правительством и поддержанная в некоторых других крупных городах программа реновации жилого фонда охватит не все...

Как известно, предложенная московским правительством и поддержанная в некоторых других крупных городах программа реновации жилого фонда охватит не все пятиэтажки. Однако это не значит, что жители этих домов обречены навсегда остаться в хрущобах. Дело в том, что еще до начала лужковской программы расселения пятиэтажек в Москве и других российских городах-миллионниках широко обсуждались проекты санации таких домов, то есть полной реконструкции на основе старого каркаса с надстройкой мансардными этажами. Фактически это равносильно постройке нового здания, комфортабельность которого поднимается до уровня современного жилья комфорт-класса. Провести санацию собственники могут за свой счет, а расходы покрыть путем продажи квартир в надстроенных этажах. Юридически оформить это несложно, поскольку при санации фактически новое строительство выполняется под эгидой капитального ремонта. При этом достигается значительная экономия средств благодаря наличию базового фундамента и несущего каркаса, которые в большинстве случаев могут служить 100-150 и более лет.Ранее подобный опыт получил широкое распространение в странах Восточной Европы, например, в Германии, где экономическая эффективность санации была доказана на практике. Есть подобные реализованные проекты и в России, в частности, в Москве и Санкт-Петербурге. Для санации были даже разработаны специальные технические решения.Одним из наиболее привлекательных вариантов для санации являются так называемые сталинки, дома с толстыми стенами, высокими потолками и двойными оконными переплетами. Сноcить их жалко, но и в порядок приводить нужно. Раньше для их реконструкции у оконщиков не было готовых решений, поэтому каждый раз приходилось изобретать что-то нестандартное.Но затем инженеры Schueco создали систему, которая представляет собой комбинацию шестикамерной алюминиевой рамы с терморазрывом из полиамида со вспененным утеплителем и двух оконных поливинилхлоридных блоков, пятикамерного со стороны комнаты и семикамерного со стороны улицы.При санации здания эта система может быть использована как готовое решение взамен старых деревянных сдвоенных рам, рассказывает Станислав Французов, продукт-менеджер департамента поливинилхлоридных систем и фурнитуры компании Schueco. Как объясняет специалист, одним из преимуществ подобного решения является улучшенная шумоизоляция.Это особенно актуально для обитателей тихих в прошлом районов, где в последние годы были построены оживленные транспортные магистрали. Новая оконная система снижает шум улицы на 60 децибел, то есть шум многополосной дороги за окном воспринимается внутри квартиры как легкий шелест листвы. А с учетом звукопоглощения предметов интерьера можно добиться практически полной тишины.По мнению экспертов, главное преимущество санации заключается в том, что она не разрушает градостроительную концепцию, позволяет сохранить привлекательность и экологичность старых малоэтажных городских районов и может быть выполнена либо за счет собственников жилья, либо путем привлечения относительно небольших заемных средств.Год постройки дома вовсе не показатель его состояния. Оно зависит от множества факторов, поэтому пятиэтажка пятиэтажке рознь, и сносить их все есть не более чем омертвление инвестиций, считает генеральный директор Центра экспертизы и оценки собственности Санкт-Петербурга Андрей Бойко. В качестве успешного примера санации он приводит опыт пятиэтажки на Торжковской улице, где реконструкция была проведена с полной заменой коммуникаций и надстройкой здания мансардой.Собственники дома номер 32 по улице Мишина в московском районе Савеловский пошли еще дальше. Они установили по периметру здания несущие опоры на собственном фундаменте и сделали на их базе монолитную обстройку на расстоянии 2 метра от старых стен. Это позволило добавить к квартирам до 40 квадратных метров и надстроить пять новых этажей, продажа жилья в которых жителям окрестных районов и дала необходимые для санации средства.www.schueco.ru