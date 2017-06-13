В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Нормально-закрытые защелки для быстрого подключения к СКУД дверей с механическими замками В ассортименте продукции Smartec для СКУД появилась нормально-закрытая электромеханическая защелка ST-SL151NC, которая обеспечивает управляемую...

В ассортименте продукции Smartec для СКУД появилась нормально-закрытая электромеханическая защелка ST-SL151NC, которая обеспечивает управляемую блокировку-разблокировку двери, оснащенной механическим замком с косым ригелем. Данная защелка предотвращает несанкционированный доступ в помещение и разблокирует дверь при подаче на него питания, а за счет энергосберегающих катушек ST-SL151NC может длительное время находиться в разблокированном состоянии. Корпус новой защелки имеет симметричную конструкцию, позволяя устанавливать ее как на правые, так и на левые двери. При этом в любой момент можно отрегулировать положение язычка и выставить требуемый зазор между ним и косым ригелем замка. Работоспособность при противонагрузках есть одно из важных достоинств новой дверной защелки Smartec. Противонагрузка оказывает давление на блокирующий элемент защелки и затрудняет движение коромысла назад при подаче питания на катушку. К ее возникновению может привести деформация двери или дверного косяка, их взаимный перекос с течением времени, а также чрезмерное уплотнение двери. Новая дверная защелка будет стабильно работать при значениях противонагрузки до 90 ньютонов.Такое решение дает значительный выигрыш по времени и финансам по сравнению с установкой электрических замков или других устройств СКУД. При этом ST-SL151NC врезается в дверной косяк на место ответной части механического замка и подключается к системе. Следует отметить, что по принципу работы новая защелка является нормально-закрытой, поэтому обеспечивает надежную блокировку двери или калитки при отсутствии электропитания, а также при его аварийном отключении. Данная защелка подходит для установки как на входные, так и на межкомнатные двери, и удерживает их в запертом состоянии при усилиях открытия до 3000 ньютонов.Высокая надежность соединения ST-SL151NC с управляющим устройством СКУД обеспечивается прокладкой кабеля внутри дверной коробки. В отличие от электромеханических замков, кабель которых проходит между дверным полотном и рамой и подвергается постоянным нагрузкам, дверная защелка и ее проводка расположены в неподвижной части двери. Благодаря этому для управления защелкой можно использовать недорогие одножильные провода.Возможность работы ST-SL151NC на правосторонних и левосторонних дверях обеспечивается ее симметричной конструкцией. Чтобы определить направление открывания двери, необходимо встать со стороны, где находятся ее дверные петли, и проследить за направлением движения полотна. Если полотно открывается влево, то дверь левосторонняя, и наоборот. При этом переустанавливается защелка дверная достаточно просто. Ее необходимо перевернуть на 180 градусов. Немаловажно, что данная защелка не будет нарушать дизайн двери и интерьера за счет врезного монтажа и компактной конструкции.Переставляемый язычок защелки позволяет отрегулировать зазор между косым ригелем и блокирующим элементом ST-SL151NC, который нарушается при длительной эксплуатации или при ошибках монтажа. Меняя положение язычка блокирующего устройства в корпусе, можно быстро подобрать требуемый зазор в любой момент времени без демонтажа замка или дверной защелки. Следует отметить, что эта защелка использует катушки с малым энергопотреблением, поэтому может длительно находиться в открытом состоянии без перегрева и подходит для входных дверных групп объектов с высокой проходимостью.www.smartec-security.ru