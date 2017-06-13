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Всемирный банк: Начинаем подготовку новой стратегии по Беларуси на очень позитивной ноте

14.06.2017 17:32 — Новости Экономики | Tut.by  
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Всемирный банк начинает подготовку новой стратегии по оказанию поддержки Беларуси «на очень позитивной ноте», заявил глава представительства банка в стране Ян Чул Ким 14 июня на встрече с депутатами Палаты представителей.

По его словам, проекты банка реализуются здесь своевременно и на высоком уровне, что позволяет экономить часть средств и перераспределять их. «Сейчас мы начинаем подготовку стратегии партнерства на следующий период на очень позитивной ноте, потому что Беларусь зарекомендовала себя как страна, где мероприятия и проекты реализуются своевременно, на высоком качественном уровне и с экономией денежных средств, что позволяет использовать эти сэкономленные средства для реализации новых проектов», — подчеркнул представитель банка.

Ян Чул Ким отметил, что за последние три года удалось в значительной степени увеличить объемы финансирования осуществляемых в Беларуси программ и их количество. «За это время мы расширили контакты и вышли за рамки только инфраструктурных проектов — теперь мы занимаемся еще и вопросами экономического управления, управления человеческими ресурсами. Поэтому нам удалось достичь очень хорошего и полезного сотрудничества практически по всем отраслям», — добавил он.

Всемирный банк приступил к разработке новой стратегии по оказанию поддержки Беларуси на 2018−2021 годы. Об этом было заявлено 28 марта в Минске на встрече первого вице-премьера Василия Матюшевского с делегацией Всемирного банка во главе со старшим вице-президентом по операционным вопросам Кайлом Питерсом. По словам Питерса, у Всемирного банка с Беларусью большая программа проектов в различных сферах: образовании, здравоохранении, энергетике, водоснабжении, транспорте, развитии инфраструктуры, управлении государственными финансами.

С начала 1990-х годов Всемирный банк инвестировал более 1,6 млрд долларов в ходе реализации совместных с Беларусью проектов. В рамках стратегии партнерства группы Всемирного банка на 2014−2017 годы в Беларуси начата реализация семи новых проектов на общую сумму около 650 млн долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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