В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ТехноНИКОЛЬ приступает к комплексным поставкам систем для штукатурных фасадов В июне 2017 года Корпорация ТехноНИКОЛЬ выводит на рынок комплексное решение для штукатурных фасадов, не имеющее аналогов в России. Впервые одной компанией собраны...

В июне 2017 года Корпорация ТехноНИКОЛЬ выводит на рынок комплексное решение для штукатурных фасадов, не имеющее аналогов в России. Впервые одной компанией собраны в единую систему все компоненты штукатурного фасада, от фундамента до кровли. Корпорация начала производство сразу двух систем для штукатурного фасада, ТН-ФАСАД МАСТЕР и ТН-ЦОКОЛЬ МАСТЕР. В качестве теплоизоляционного компонента фасада в системе ТН-ФАСАД МАСТЕР применяется негорючая теплоизоляция на основе каменной ваты. Это делает фасад пожаробезопасным, создает условия для паропроницаемости и комфортного климата внутри здания. В качестве теплоизоляционного компонента цоколя здания в системе ТН-ЦОКОЛЬ ФАСАД применяется экструзионный пенополистирол. Это делает цоколь здания вандалоустойчивым и влагозащищенным.В разработанном решении корпорации есть уникальное преимущество. Как известно, фасад здания имеет надземную и подземную части. До сегодняшнего дня ни один производитель не мог предложить решение комплексной изоляции лицевой части здания. Тогда как ТехноНИКОЛЬ, одновременно являясь производителем и каменной ваты, и экструзионного пенополистирола, добавив в свой ассортимент все компоненты СФТК от штукатурно-клеевых составов до декоративных покрытий, предлагает решение для всей плоскости фасада.Таким образом, вместе с применением фасадных систем ТехноНИКОЛЬ заказчик получает единый тепловой контур фасада здания от единого ответственного поставщика, от фундамента до кровли, рассказывает руководитель проекта Александр Будченко. Новые комплексные решения для фасадов, разработанные в ТехноНИКОЛЬ, могут применяться на всех типах зданий промышленного и гражданского назначения без ограничения по высоте.Система ТН-ФАСАД МАСТЕР представляет собой своеобразный пирог, каждый слой которого выполняет свою задачу. Клеевой слой для крепления утеплителя к стене, теплоизоляция из негорючей каменной ваты, армирующая стеклосетка, декоративное штукатурное покрытие. Каждый компонент создан на предприятиях ТехноНИКОЛЬ либо партнерами-лидерами рынка в своем сегменте.До нового предложения компании ТехноНИКОЛЬ так называемые системные решения в СФТК касались лишь отдельных компонентов, чаще всего штукатурно-клеевых составов. Если у потребителей во время монтажа или эксплуатации СФТК возникают проблемы, необходимо определить их причину, но зачастую случаются разногласия, касающиеся источника проблем и дальнейшей ответственности поставщика компонентов. Отныне одна компания несет ответственность перед заказчиком за каждый компонент в отдельности и за всю систему для штукатурного фасада целиком, комментирует Александр Будченко.В комплексе систем для штукатурного фасада ТехноНИКОЛЬ учтены все существующие нормативные требования. Корпорация готова обеспечить архитекторов, конструкторов, строителей, девелоперов и частных застройщиков полным комплектом необходимых документов по проектированию и монтажу ТН-ФАСАД МАСТЕР и ТН-ЦОКОЛЬ МАСТЕР как единой системы. Служба качества по фасадам, созданная в ТехноНИКОЛЬ, обеспечит техническое сопровождение проекта на всех этапах выполнения фасадных работ.СФТК популярны в архитектурной и строительной практике России. По оценкам экспертов, сегодня они занимают более 50 процентов рынка современных энергоэффективных фасадов. Потребители выбирают их за широкие архитектурные возможности, доступную цену, ремонтопригодность и долговечность.www.tn.ru