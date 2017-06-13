В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Защита от урагана с Schueco и не только Лето 2017 года началось с разгула стихии. Москва еще не оправилась от последствий крупного урагана, а шквалистый ветер, ливни и грозы перекинулись в близлежащие...

Лето 2017 года началось с разгула стихии. Москва еще не оправилась от последствий крупного урагана, а шквалистый ветер, ливни и грозы перекинулись в близлежащие области. Позже, 3 июня, во власти непогоды оказался Средний Урал. По дальнейшим прогнозам, Москву ожидают новые удары. В целом в июне стоит ожидать выпадения обильных осадков в республике Крым, Приволжье, Ростовской и Амурской областях. Ураганы приносят разрушительные последствия, не говоря о рисках для человеческих жизней. Владимир Пучков, министр России по чрезвычайным ситуациям, предложил штрафовать синоптиков за предоставление неточных данных, из-за чего люди не успевают подготовиться к катаклизмам. Но чтобы непогода не застала врасплох, стоит позаботиться о безопасности на длительный период времени. Лучше всего противостоять стихии помогают собственные стены. Именно поэтому сотрудники МЧС вводят режимы чрезвычайных ситуаций и выделяют уровни опасности, рекомендуя жителям оставаться дома. Но и в квартире или коттедже есть незащищенные зоны. Одной из них считаются окна. Однако бояться надо только за устаревшие, изношенные конструкции.Если установлены современные двухкамерные или трехкамерные стеклопакеты, то волноваться не стоит, они выдерживают большие физические нагрузки и устойчивы к обильным дождям, комментирует Станислав Французов, продукт-менеджер департамента ПВХ-систем и фурнитуры Schüco.В районах с сильными ветрами можно установить оконные блоки с замкнутым контуром стального армирования толщиной 2,5 миллиметра и оборудовать их противовзломной фурнитурой со стальными запорными элементами. Такое решение существенно упрочнит конструкцию, убережет окна от ураганов и смерчей и защитит от непрошеных гостей.Так как непогода часто застает врасплох, когда окна открыты, и ливень быстро проникает в комнаты, специалисты рекомендуют обратить внимание на фурнитуру Vario Tec Air с возможностью щелевой вентиляции. Створка не откидывается, а выдвигается по всему периметру на 6 миллиметров, что обеспечивает равномерный приток свежего воздуха. При этом конструкция сохраняет все свойства закрытого окна. Она устойчива к порывам ветра, а внутрь не попадают капли дождя.Особенно бдительные люди вместе с противовзломной фурнитурой могут установить безопасные стекла. Например, триплекс, стекло, состоящее из нескольких слоев, склеенных между собой специальной полимерной пленкой. Последняя в случае повреждения стекла удерживает на себе осколки, не давая им разлететься в разные стороны.Стоит учитывать, что толщина триплекса составляет 8-10 миллиметров против 4 миллиметров у стандартного стекла. Скомбинировать в стеклопакете нужно несколько элементов. Поэтому для установки безопасных решений лучше выбирать систему, в которую можно поставить пакет толщиной до 52 миллиметров, рекомендует Станислав Французов.В многоквартирных домах укрепление окон становится главной мерой противостояния возможной стихии. В коттеджах же стоит уделить внимание входным дверям, а также гаражным и въездным воротам. Следует выбирать устойчивые конструкции с прочным металлическим полотном и коробкой, надежными замками. Над входной дверью обязательно должен быть предусмотрен козырек, защищающий от осадков.Для въездных и гаражных ворот большое значение имеет выбранный электропривод. Если домовладелец боится повышенных ветровых нагрузок, стоит установить безрычажный линейный привод с запасом по мощности 150-200 процентов. Так, для распашных ворот можно использовать высокоустойчивую к ветровым нагрузкам модель Ixengo L 3S, для откатных Elixo 500 3S, а для гаражных Dexxo Optimo.Когда электропривод включен, принудительное открытие створок ветром практически невозможно. В случае прекращения подачи питания также ничего не произойдет. Устройство будет работать от аккумуляторной батареи, рассказывает Дмитрий Березин, региональный менеджер категории Гаражные и въездные ворота компании Somfy.www.schueco.ru