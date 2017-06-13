В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Строителям рассказали о мошенниках в Интернет Ассоциация участников закупок провела вебинар, посвященный тендерам в строительной сфере. В центре внимания оказались махинации чиновников, организующих...

Ассоциация участников закупок провела вебинар, посвященный тендерам в строительной сфере. В центре внимания оказались махинации чиновников, организующих электронные торги по 44 федеральному закону. В качестве экспертов ассоциация пригласила сотрудников Центра заключения контрактов, которые рассказали бизнесменам о типовых нарушениях государственных заказчиков и методах борьбы с ними после вступления в силу 44-ФЗ О контрактной системе. Центр специализируется на тендерах в строительной сфере, поэтому опыт специалистов оказался наиболее интересен организаторам вебинара. По заявлению спикера Сергея Постникова, многие государственные тендеры, связанные со строительством, проводятся с намеренными нарушениями со стороны заказчиков. Причем используются для этого самые разнообразные схемы. Заказчику не обязательно отклонять участников сразу. Это выдаст его истинные намерения завести на торги аффилированную компанию. Мошенничество теперь внедряется незаметно. Закупки по 44-ФЗ есть многоступенчатая процедура, где участник может ошибиться на каждом этапе. Этим охотно пользуются нерадивые чиновники. Достаточно небольшой ошибки, чтобы заказчик с радостью объявил компанию отклоненной от участия, заявил эксперт. И отметил, что чиновники, распределяющие контракты, не боятся рисковать репутацией, ведь на кону сотни миллионов рублей на выполнение строительных работ.Наиболее распространенным способом мошенничества в строительной сфере является сокрытие торгов еще на этапе размещения информации о предстоящей закупке. Некоторые заказчики умудряются спрятать свой лот от посторонних глаз даже на государственных торговых площадках. Используя простую замену русских букв на английские. И хотя площадки активно борются с такой ошибкой, полностью избавиться от проблемы не удается до сих пор.Другим способом укрытия торгов является замена региона заказчика, который зарегистрирован в Москве, а заказывает фактические работы для другого региона страны. Не менее популярны и махинации с рубриками отраслей, в которых размещается информация о предстоящем аукционе. Таким образом заказ на строительство дома может легко оказаться в разделе фармакология. Способов мошенничества очень много, буквально каждую неделю внедряется новый утверждает эксперт центра.Еще одним способом мошенничества со строительными тендерами является запрос лицензий и справок, которые фактически заказчику не нужны. Наиболее курьезным случаем из практики центра является тот, когда заказчик запросил лицензию ФСБ на покраску технических помещений коровника. После таких несложных действий из 30 участников можно оставить одного.Однако бороться со многими махинациями можно: используя специальные программы и сайты-консолидаторы, которые объединяют всю информацию о государственных закупках в единый блок. Поиск на таких сайтах работает более качественно, чем даже на государственных порталах. Разница в количестве найденных лотов может составлять до десятков раз.Причина же, по которой махинации не исчезают из строительной сферы, кроются, по мнению экспертов, в психологии самих участников. Даже если компания обнаружила махинацию чиновников в строительной сфере, она не спешит обращаться с жалобой в ФАС, а старается обойти конкурентов, используя обнаруженную дыру аукциона в собственных интересах.www.a-u-z.ru