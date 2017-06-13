Как исполнять госбюджет эффективнее? Четыре предложения Комитета госконтроля

В прошлом году республиканский бюджет в Беларуси исполнили с профицитом в более чем один миллиард рублей: потратили 16,8 миллиарда, а заработали 17,8. Правда, это статистика по уточненным параметрам. Исполнить первоначальные планы не позволила экономическая ситуация на внешних рынках.

— До сих пор при анализе расходования бюджета выявляем негативные факты: невыполнение условий оказания господдержки, неэффективное и незаконное использование ресурсов, неосвоение средств, — рассказал сегодня в парламенте зампредседателя Комитета госконтроля Александр Курлыпо.

Он озвучил четыре предложения, которые, по его мнению, способны помочь республиканскому бюджету.



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Снизить господдержку Фонда соцзащиты населения

В прошлом году Фонду соцзащиты населения не хватило собственных средств на выплату пенсий и пособий. На 1,4 миллиарда рублей помог республиканский бюджет. Хотя первоначально планировали выделить сумму почти в два с половиной раза меньше.

Причина — в высоком уровне безработицы, неполной занятости населения и, главное, серьезные долги предприятий по платежам в ФСЗН.

— Несмотря на более низкий размер обязательных страховых взносов для сельхозорганизаций, их удельный вес в общей сумме задолженности составил 74,2%, — указал на главного должника зампред КГК.

Раньше дефицит средств Фонд соцзащиты решал за счет процентов от депозитов, на которых ФСЗН размещал свободные деньги. Сейчас там ничего не осталось.

— Основная проблема в том, что в доходах фонда субвенции государства составляют 12,1%. Такого никогда не было. Ситуация очень тревожная, поэтому нужно какие-то меры вырабатывать, — считает Александр Курлыпо.



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Зарабатывать на таможенных пошлинах

Таможенные пошлины в рамках Единого экономического пространства пока не приносят Беларуси прибыли. Наоборот, тратим больше, чем получаем от партнеров. Отрицательное сальдо за прошлый год увеличилось и составило 81,6 миллиона рублей.

Комитет госконтроля выступил с предложением к правительству принять меры и исправить ситуацию.

— Необходимы меры по корректировке распределения сумм ввозных таможенных пошлин между государствами — членами ЕАЭС. Они должны помочь в обеспечении положительного сальдо, которое у нас было раньше, — считает заместитель председателя Комитета госконтроля.



Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

Раньше вернуть в бюджет средства семейного капитала

За прошлый год 18,9 тысячи семей оформили так называемые материнский капитал. А за все время депозит открыли 29 тысяч белорусов. Говорить, насколько госпрограмма решила демографическую проблему, пока рано. Но экономике она помогает.

Процедура такая, что многодетные семьи открывают депозит в Беларусбанке примерно под 1% годовых. Оттуда деньги идут в Банк развития, а уже он зарабатывает на свободных средствах, вкладывая их в свои проекты. Доходность в валюте — 8% годовых.

— На 1 января в Банке развития находилось 290,7 миллиона долларов средств семейного капитала. Из них проценты — 2,5 миллиона долларов, — уточнил цифры Александр Курлыпо. — В банке есть фонд для накопления доходов от семейного капитала. За прошлый год он пополнился до 9,9 миллиона долларов и в начале 2017-го равнялся 11,5 миллиона.

Вернуть вложенные средства в бюджет Банк развития должен в 2034 году. Комитет госконтроля, посмотрев на прибыль, считает, что это нужно сделать раньше. Это поможет увеличить доходы госбюджета.



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Меньше наказывать бизнес за просроченные платежи в бюджет

В Комитете госконтроля не отказываются от принципа, что те, кто не выполняет обязательства перед бюджетом, должны быть наказаны. Но к каждому конкретному случаю советуют подходить индивидуально. Если сумма просрочки меньше, чем прежние платежи в бюджет, заморозка счетов предприятия будет стоить экономике дороже.

— Приостановление операций по счетам плательщика при незначительной задолженности может повлечь за собой негативные последствия для экономической деятельности организации: несвоевременность расчетов с поставщиками, задержку зарплаты, рост, социальной напряженности, — объяснил позицию КГК Александр Курлыпо.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY