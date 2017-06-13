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Беларусь с 19 июня планирует разместить евробонды в США и Европе

14.06.2017 19:33 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 июн — Sputnik. Беларусь планирует провести road show еврооблигаций, номинированных в американских долларах, в Европе и США с 19 июня, передает в среду РИА Новости со ссылкой на источник в банковских кругах.

По информации собеседника агентства, Беларусь рассчитывает разместить два транша евробондов — на пять и на десять лет. В качестве организаторов выступают Банк развития, Citi и Raiffeisen Bank, "дочкой" которого в Беларуси является "Приорбанк".

Ранее белорусские власти заявляли о намерении привлечь около 800 миллионов долларов с помощью еврооблигаций. По информации Минфина республики, размещение планируется на срок до семи лет.

Ранее Беларусь уже выпускала евробонды — в 2010 и 2011 годах. Всего республика за два выпуска получила 1,8 миллиарда долларов. Сейчас в обращении находятся семилетние еврооблигации на сумму 800 миллионов, срок погашения их наступит в следующем году.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 14 июн — Sputnik. Беларусь планирует провести road show еврооблигаций, номинированных в американских долларах, в Европе и США с 19 июня, передает в среду РИА...

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