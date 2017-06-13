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Беларусь призвала ООН упразднить мандат спецдокладчика по нашей стране, Россия и КНДР поддержали
14.06.2017 21:14 — Новости Экономики | Tut.by
Беларусь призвала Совет ООН по правам человека упразднить мандат спецдокладчика по ситуации с правами человека в стране. По мнению российской дипломатии, тема белорусского сюжета в Совете ООН по правам человека носит заказной, политизированный характер и не имеет ничего общего с заботой о соблюдении прав человека в стране. Такие мнения звучали 14 июня на сессии СПЧ в Женеве во время рассмотрения доклада по ситуации в Беларуси, сообщает
«С сожалением отмечаем глубокую ангажированность очередного доклада спецдокладчика. Он содержит заранее сформулированные выводы, удобные для тех, кто стоял за созданием его поста, — заявил представитель РФ. — К сожалению, об объективности и независимости специального докладчика говорить не приходится. Его работа дискредитирует всю систему спецпроцедур и служит наглядным подтверждением необходимости установить ответственность мандатариев за несоблюдение кодексов поведения».
По словам российского представителя, доклад в очередной раз доказал «пагубность практики создания в СПЧ политически ангажированных страновых спецпроцедур».
«Считаем этот метод работы вредным. Россия выступает против продления мандата спецдокладчика по Беларуси, — сказал он. — Мы считаем, что время, которое СПЧ тратит на пустые диалоги со спецдокладчиком, равно как и миллионы долларов из ооновского бюджета, уходящие на обслуживание его мандата, можно было бы с пользой употребить на реальную работу в области поощрения и защиты прав человека».
«Неэффективная работа» и «вмешательство во внутренние дела государства»
Сегодня ранее с призывом упразднить мандат спецдокладчика по ситуации с правами человека в стране выступил постоянный представитель Беларуси при отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич.
Амбразевич отметил, что в 2012 году мандат спецдокладчика был утвержден 15 голосами, что составляет менее трети членского состава Совета ООН по правам человека. По его мнению, это подрывает доверие к деятельности СПЧ, дискредитирует его в глазах структур ООН и международного сообщества в целом. «Утверждение мандата де-факто одной узкой группой стран также заставляет сомневаться в последующей беспристрастной деятельности мандатария, — заявил Амбразевич. — Создание мандатов без согласия правительства затронутой страны является неэффективным методом работы и является вмешательством во внутренние дела государства».
По словам Амбразевича, за «бесплодным мандатом» по Беларуси стоят страны ЕС и США. Он подчеркнул, что с Брюсселем и Вашингтоном Минск ведет двусторонние консультации, в том числе по вопросам прав человека, что является «надлежащим доказательством в открытости Беларуси».
«Два года взаимодействия с ЕС без его односторонних санкций в отношении Беларуси принесли всем участникам больше плодов, чем предыдущие 15 лет ограничений и запретов», — заявил Амбразевич.
Он отметил, что принципиальная позиция Беларуси о бессмысленности и бесполезности мандата остается неизменной. «Убеждены, что ситуация с правами человека в Беларуси кардинально не отличается от большинства стран мира и не несет угрозы ни гражданам Беларуси, ни нашим соседям, ни мировому сообществу в целом», — сказал дипломат.
Амбразевич никак не прокомментировал содержание
Кто «за», а кто — «против»
Кроме России, в поддержку позиции Беларуси по неприятию странового спецдокладчика высказался ряд стран, в том числе Никарагуа, КНДР, Лаос, Таджикистан, Казахстан, Туркменистан, Эритрея, Узбекистан, Иран, Азербайджан, Китай, Венесуэла.
Обеспокоенность ситуацией в Беларуси выразили и за продление мандата спецдокладчика высказались представитель Евросоюза, представители отдельных стран ЕС, Норвегии, США и правозащитных организаций. Большинство из них также призвали Беларусь ввести мораторий на смертную казнь.
Голосование по белорусской резолюции, которая продлевает действие мандата спецдокладчика еще на год, состоится в конце сессии СПЧ на следующей неделе.
Напомним, Минск не признает мандат спецдокладчика ООН по правам человека в Беларуси, считая его дискриминационным и политически мотивированным. Миклошу Харашти не отвечает на просьбы о посещении Беларуси. Из-за этого свой доклад он формирует на основе информации от правозащитников, дипломатов и НГО.
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По словам представителя Беларуси, за "бесплодным мандатом" стоят страны ЕС и США.
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