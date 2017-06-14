Россельхознадзор отменил введенные ранее ограничения на поставку в Россию продукции предприятий ОАО «Лепельский молочно-консервный комбинат», ОАО «Рогачевский молочно-консервный комбинат» и ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» Солигорский филиал, а также ООО «Вахавяк Плюс», сообщается на сайте российского ведомства.

Как следует из сообщения, такое решение принято по результатам проверки, которая проводилась в апреле и мае этого года. Снятие ограничений, впрочем, не касается сухого молока, сухой молочной сыворотки, сыра, масла.

«При этом Россельхознадзор обратился с просьбой к Департаменту ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь о необходимости устранения выявленных в ходе инспекции несоответствий и представления в Россельхознадзор материалов и документальных подтверждений об их устранении в возможно короткий срок», — говорится в сообщении.

Как стало известно сегодня, также Россельхознадзор снял запрет на поставки молочной продукции еще с двух предприятий Беларуси. Это СООО «Белсыр» (сыр) и ОАО «Щучинский маслосырзавод».