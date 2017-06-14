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Россельхознадзор снял ограничения с еще 4 производителей белорусской "молочки"
14.06.2017 22:51 — Новости Экономики | Tut.by
Россельхознадзор отменил введенные ранее ограничения на поставку в Россию продукции предприятий ОАО «Лепельский молочно-консервный комбинат», ОАО «Рогачевский молочно-консервный комбинат» и ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» Солигорский филиал, а также ООО «Вахавяк Плюс»,
Как следует из сообщения, такое решение принято по результатам проверки, которая проводилась в апреле и мае этого года. Снятие ограничений, впрочем, не касается сухого молока, сухой молочной сыворотки, сыра, масла.
«При этом Россельхознадзор обратился с просьбой к Департаменту ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь о необходимости устранения выявленных в ходе инспекции несоответствий и представления в Россельхознадзор материалов и документальных подтверждений об их устранении в возможно короткий срок», — говорится в сообщении.
Как стало известно сегодня, также Россельхознадзор
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Как следует из сообщения, такое решение принято по результатам проверки, которая проводилась в апреле и мае этого года.
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