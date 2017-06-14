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Данкверт предложил уничтожать все продукты без документов
14.06.2017 22:11 — Новости Экономики | БДГ
Продукты, ввозимые на территорию РФ без должных сопроводительных документов, должны быть подвергнуты уничтожению.
Об этом 14 июня заявил глава Россельхознадзора Сергей Дранкверт, выступая на Совете Федерации в Верхней палате российского парламента.
Он отметил, что сегодня специалисты российского ведомства ежедневно задерживают на границе с Беларусью и Казахстаном продукты, сопроводительные документы на которые отсутствуют, пишет
«Что сегодня происходит? Мы на границе, даже если ставим пост, мы задерживаем продукцию и вынуждены просто назад ее вернуть. Если эта продукция санкционная, мы можем ее уничтожить», – сказал Данкверт.
Чиновник отметил, что с ним согласен и вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов, который заявил, что продуты, ввозимые без документов, должны уничтожаться «даже при перемещении внутри страны, потому что это несет совершенно другие риски».
Напомним, что в данное время уничтожаются только продукты, подпадающие под действие эмбарго (контрабандные), а те, на которые отсутствуют документы, возвращаются в страну, откуда их привезли.
Отметим, что 19 мая Россельхознадзор заявил о продолжающемся
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Продукты, ввозимые на территорию РФ без должных сопроводительных документов, должны быть подвергнуты уничтожению.
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