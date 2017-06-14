ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Данкверт предложил уничтожать все продукты без документов

14.06.2017 22:11 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Продукты, ввозимые на территорию РФ без должных сопроводительных документов, должны быть подвергнуты уничтожению.

Об этом 14 июня заявил глава Россельхознадзора Сергей Дранкверт, выступая на Совете Федерации в Верхней палате российского парламента.

Он отметил, что сегодня специалисты российского ведомства ежедневно задерживают на границе с Беларусью и Казахстаном продукты, сопроводительные документы на которые отсутствуют, пишет RNS.

«Что сегодня происходит? Мы на границе, даже если ставим пост, мы задерживаем продукцию и вынуждены просто назад ее вернуть. Если эта продукция санкционная, мы можем ее уничтожить», – сказал Данкверт.

Чиновник отметил, что с ним согласен и вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов, который заявил, что продуты, ввозимые без документов, должны уничтожаться «даже при перемещении внутри страны, потому что это несет совершенно другие риски».

Напомним, что в данное время уничтожаются только продукты, подпадающие под действие эмбарго (контрабандные), а те, на которые отсутствуют документы, возвращаются в страну, откуда их привезли.

Отметим, что 19 мая Россельхознадзор заявил о продолжающемся выявлении случаев поступления в Россию из Беларуси животноводческой продукции с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм Евразийского экономического союза и РФ, которые приобрели систематический характер.

В ведомстве отметили, что после переговоров 15 мая в Москве, Россельхознадзор попросил департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси приостановить ветеринарную сертификацию в Россию сухого молока, сыра и масла с ряда белорусских предприятий, но в Беларуси не отреагировали на это должным образом. В тоже время у ряда белорусских предприятий Россельхознадзор выявил повторные нарушения.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продукты, ввозимые на территорию РФ без должных сопроводительных документов, должны быть подвергнуты уничтожению.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Беларусь призвала ООН упразднить мандат спецдокладчика по нашей стране, Россия и КНДР поддержали
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика