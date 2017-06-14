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МАРТ расследует дискриминационные условия доступа товаров в торговые сети

15.06.2017 01:28 — Новости Экономики | Tut.by  
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли приступило к расследованию дискриминационных условий доступа товаров в торговые сети, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович.


Фото: Игорь Матвеев

«Мы начинаем расследование сформировавшихся торговых практик по обеспечению равных условий присутствия поставщиков в торговых сетях. Мы хотим войти в эту область, пока она достаточно не исследована. Торговой инспекции поставлена задача начать мониторинг», — отметил Владимир Колтович.

По его словам, с начала года в министерство поступили жалобы от ОАО «Красный пищевик», ГП «Сладкая страна», ИЧУПП «Смак», ОАО «Лидахлебопродукт», касающиеся возрастающего давления торговых сетей в части проблемного доступа на полочное пространство, навязывания невыгодной логистической схемы поставки продукции в торговую сеть. «Мы не можем оставить такие обращения без внимания, поэтому начнем активно двигаться в направлении выявления степени давления и использования рыночной силы торговых сетей на поставщиков. Главным инструментом здесь является анализ их договорной практики. Именно посредством заключения договоров между сетями и поставщиками чаще всего предусматриваются дискриминационные условия, различные выплаты, дисконты, сборы», — пояснил министр.

Владимир Колтович констатировал, что в итоге необходимо добиться, чтобы торговые сети открыто и прозрачно размещали информацию об условиях попадания товаров на полки. «Таким образом, мы, не вторгаясь в личный коммерческий интерес торговых сетей, создаем публичность. И, надо сказать, эта публичность предусмотрена законом „О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь“ еще с 2014 года. Мы будем настаивать, чтобы обязательность обеспечения доступа была осуществлена через официальное опубликование информации на сайте», — подчеркнул он.

Министр отметил, что в ближайшее время планируется провести совещание с приглашением госорганов, представителей поставщиков и торговых сетей, чтобы довести до них позицию МАРТ.

 
 
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Владимир Колтович констатировал, что в итоге необходимо добиться, чтобы торговые сети открыто и прозрачно размещали информацию об условиях попадания товаров на...

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