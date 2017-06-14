Комитет госконтроля недоволен реализацией бюджета СГ

МИНСК, 15 июн — Sputnik. Бюджетные средства Союзного государства используются неэффективно, заявил в ходе 52-й сессии парламентского собрания Союза Беларуси и России, замглавы комитета государственного контроля республики Александр Курлыпо.

Сессия парламентского собрания Беларуси и России проходит в четверг в Минске. Депутаты обсуждают планы на ближайшее время, вопросы сближения законодательства и эффективности реализации союзных программ.



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Зампред КГК в ходе заседания отметил, что бюджетные средства союзного государства используются неэффективно, а в бюджете образовались огромные остатки.

"На начало года этого остатки бюджета более двух миллиардов российских рублей (…) Эти деньги не работают ни на Союзное государство, ни на экономики стран", — заявил Курлыпо.

Причина подобных накоплений — чрезмерно длительное согласование проектов и утверждение программ с незавершенным циклом работы.

В пример неэффективных союзных программ зампред КГК привел укрепление безопасности границы — в этом вопросе не были проработаны все нюансы строительных работ, в итоге стоимость проекта оказалась в три раза больше, чем предполагалось. Проблемы были и с другими программами — в том числе и по инновационному производству картофеля и топинамбура.

В ответ на пользуются критику госсекретарь СГ Григорий Рапота отметил, что никто не идет на упрощение создания союзных программ — например, министерства могут согласовывать каждый проект по месяцу, и весь процесс может сильно затягиваться. Есть и много других нюансов в работе программ, отметил он, которые зависят от министерств, ведомств и других критерий.