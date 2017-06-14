Программа появится в прямом эфире 15 июня в 15.15.

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Минфин считает нынешний размер госдолга «управляемым и обслуживаемым» , но дальнейший его рост нежелателен и может создать серьезные проблемы. Автор программы «Экономика на пальцах» Сергей Чалый рад, что есть понимание этой опасности. Но чтобы не брать в долг, надо самим зарабатывать, а с этим есть проблемы.

Также мы будем говорить о том, зачем стране второй тракторный завод и по какому пути может пойти модернизация промышленности, если она состоится.

В оставшееся время, Сергей уделит немного внимания мировым новостям. Помогать ему будет журналистка портала Ольга Лойко. Подключайтесь к прямому эфиру TUT.BY в 15.15.

Ваши мнения оставляйте ниже.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора программы.

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