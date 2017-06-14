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"Экономика на пальцах". Больше в долг брать не будем? А как расти?
15.06.2017 10:09 — Новости Экономики | Tut.by
Программа появится в прямом эфире 15 июня в 15.15.
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Минфин считает нынешний
Также мы будем говорить о том, зачем стране второй тракторный завод и по какому пути может пойти модернизация промышленности, если она состоится.
В оставшееся время, Сергей уделит немного внимания мировым новостям. Помогать ему будет журналистка портала Ольга Лойко. Подключайтесь к прямому эфиру TUT.BY в 15.15.
Ваши мнения оставляйте ниже.
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Сергей Чалый уделит внимание внешнему долгу страны и модернизации промышленности.
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