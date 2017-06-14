Экономика для белорусов или белорусы для экономики?

Даже с поверхностными знаниями истории человечества ясно, что экономическим фундаментом любого общества всегда был средний класс.

Сколько бы не было войн и экономических потрясений, именно средний класс собственников не давал разрушиться обществу, становясь стабилизирующим фактором экономики.

И причина этого проста и понятно, ведь владельцы семейного дела, которые столетиями шьют одежду, обувь или владеют магазином, и кафе свое будущее видят в многодетности, чтобы следующие поколения обеспечили достойную старость, перенимая дело.

А с чисто практической точки зрения делать ставку в продолжение своего дела на одного или двух детей достаточно глупо, потому, склонности детей могут не позволить им успешно руководить семейным делом. Потому, начиная с крестьянских семей и заканчивая мировой элитой, многодетность являлась и является залогом того, что из множества наследников можно выбрать самого достойного. А остальные дети могут занять себя в науке, военной службе или другом виде деятельности.

Белорусское общество, пройдя через социальный эксперимент, где человеку было достаточно вовремя ходить на работу и раз в году отдыхать в Сочи, ожидая обещанную пенсию, полностью утеряло класс мелких собственников.

К сожалению, из социализма мы попали в проект глобализации, когда в нашу экономику проник глобальный капитал, захватив все сферы экономики, начиная от общепита и заканчивая производством.

А теперь, когда главные наши экономические партнеры Россия и Украина испытывают глобальные экономические проблемы, что сказывается и на белорусской экономике, Беларусь не имеет среднего класса, способного стабилизировать экономическую ситуацию в стране.

Не стоит забывать про подмену понятий, произошедшую в последние десятилетия, а именно то, что теперь средним классом считаются не собственники своего дела, а банковские клерки, программисты и прочие специалисты, работающие на глобальный бизнес, а значит зависимые от всех глобальных экономических кризисов.

Что меня удивляет, так это то, что экономические власти Беларуси продолжают находиться в парадигме развития глобальной экономики и средний класс, который должен стабилизировать государство продолжают истреблять всеми возможными способами.

Таким образом, в Беларуси, как и большинстве капиталистических стран, экономика ставится на первом месте, а человек должен выполнять роль шестеренки в этом механизме по обогащению транснациональных корпораций и глобального бизнеса.

Хотелось бы спросить у наших властей, так в Беларуси экономика для людей или люди для экономики?

И, если экономика для людей, то, что нужно нашему государству 100 гипермаркетов с потогонной системой выдавливания прибыли или 10 тысяч семейных магазинов, 100 фасфудов или 10 тысяч семейных кафе, агрохолдинги или семейные фермы?

В конце концов, пора определиться, нужны ли Беларуси те граждане, которые выросли в труде, помогая своим родителям заниматься семейным делом, или новые юристы с экономистами?

И самое главное, что нужно понять, какое качество услуг оказывают обезличенные глобальные сети, хозяева, которых часто никому не известны, или конкретный гражданин с конкретной фамилией и репутацией. Ведь, те, кто нас травит, лечит и хоронит, могут иметь один кошелек.

Петровский А.А.