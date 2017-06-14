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Минфин подтвердил road show белорусских евробондов 19 июня
15.06.2017 10:41 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 июн — Sputnik. В министерстве финансов Беларуси подтвердили проведение с 19 июня республикой road show еврооблигаций, номинированных в долларах, заявила Sputnik пресс-секретарь ведомства Ирина Комар.
© Sputnik Алексей Никольский
Как ранее сообщало агентство со ссылкой на источник в банковских кругах, Беларусь с 19 июня планирует провести в США и Европе road show еврооблигаций, номинированных в долларах. Республика в зависимости от рыночных условий намерена разместить два транша евробондов на 5 и 10 лет. Организаторами выступят Citi, Raiffeisen Bank International AG и Банк развития Беларуси.
"Мы подтверждаем наши намерения по участию в road show на следующей неделе. Все, что касается сроков начала проведения road show, и что касается банков-организаторов", — сказала Комар.
По ее словам, конкретные сроки размещения новых выпусков белорусских евробондов и объем эмиссии не разглашаются, так как это является коммерческой тайной.
Пресс-секретарь ведомства отметили, что road show будет проходить в течение нескольких недель. В рамках этого мероприятия состоится ряд встреч с потенциальными инвесторами и презентационных акций.
Как ранее сообщали в Минфине, Беларусь в 2017 году намерена разместить евробонды на сумму около 800 миллионов долларов. Минфин отмечал, что размещение планируется примерно на семилетний срок.
Беларусь уже осуществила два выпуска евробондов — в 2010 году и 2011 году — на общую сумму 1,8 миллиарда долларов. В настоящее время в обращении находятся семилетние евробонды на 800 миллионов долларов с погашением в 2018 году.
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