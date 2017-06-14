Минфин подтвердил road show белорусских евробондов 19 июня

МИНСК, 15 июн — Sputnik. В министерстве финансов Беларуси подтвердили проведение с 19 июня республикой road show еврооблигаций, номинированных в долларах, заявила Sputnik пресс-секретарь ведомства Ирина Комар.



© Sputnik Алексей Никольский Беларусь с 19 июня планирует разместить евробонды в США и Европе

Как ранее сообщало агентство со ссылкой на источник в банковских кругах, Беларусь с 19 июня планирует провести в США и Европе road show еврооблигаций, номинированных в долларах. Республика в зависимости от рыночных условий намерена разместить два транша евробондов на 5 и 10 лет. Организаторами выступят Citi, Raiffeisen Bank International AG и Банк развития Беларуси.

"Мы подтверждаем наши намерения по участию в road show на следующей неделе. Все, что касается сроков начала проведения road show, и что касается банков-организаторов", — сказала Комар.

По ее словам, конкретные сроки размещения новых выпусков белорусских евробондов и объем эмиссии не разглашаются, так как это является коммерческой тайной.

Пресс-секретарь ведомства отметили, что road show будет проходить в течение нескольких недель. В рамках этого мероприятия состоится ряд встреч с потенциальными инвесторами и презентационных акций.

Как ранее сообщали в Минфине, Беларусь в 2017 году намерена разместить евробонды на сумму около 800 миллионов долларов. Минфин отмечал, что размещение планируется примерно на семилетний срок.

Беларусь уже осуществила два выпуска евробондов — в 2010 году и 2011 году — на общую сумму 1,8 миллиарда долларов. В настоящее время в обращении находятся семилетние евробонды на 800 миллионов долларов с погашением в 2018 году.