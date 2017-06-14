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"Арабский" участок в Логойском районе - угодья наследного принца Абу-Даби
15.06.2017 10:50 — Новости Экономики | Tut.by
«Арабский» участок в Логойском районе площадью 32 квадратных километра
На минувшей неделе журналисты TUT.BY нашли
В конце 2016 года «КПИ Девелопмент» Минска отель, рестораны и бутики">получила под застройку участок в центре Минска, где раньше была 2-ая больница и выставочный комплекс «БелЭкспо».
Kopaonik Property Investment входит в инвестиционный фонд Royal Group, президентом которого является шейх Тахнун бин Заид аль-Нахайян. Династия аль-Нахайян правит Абу-Даби — самым крупным эмиратом в ОАЭ — c 1761 года.
Название компании Kopaonik Property Investment созвучно с популярным курортом в Сербии. В 2013 году наследный принц Абу-Даби Мухаммед бин Заид аль-Нахайян купил отель Jugobankа в Копаонике, писали сербские СМИ. С тех пор Royal Group реализует девелоперские проекты в Сербии.
Сербские СМИ называют Матара Сухейла аль-Ябхуни аль-Дахери ключевым человеком в команде наследного принца Абу-Даби. Полтора года назад президент Kopaonik Property Investment
Информированный источник сказал, что «решение о выделение участка ОАЭ [в Логойском районе] принималось исходя из тех же соображений, как и в случае с Катаром». «Правящие семьи, общие интересы, бизнес-проекты», — пояснил он. Президент Беларуси уже несколько раз
Четыре года назад президентскими указами с грифом ДСП государству Катар
Кто является оператором? Это компания «Сокол», «дочка» Инвестфонда Вооруженных сил Катара в Беларуси, которая построила на проспекте Победителей в Минске комплекс, включающий в себя 5-звездочный отель и спортивный центр. Именно «Сокол»
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В конце 2016 года Kopaonik Property Investment получила под застройку участок в центре Минска, где раньше была 2-й больница и выставочный комплекс "БелЭкспо".
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