«Арабский» участок в Логойском районе площадью 32 квадратных километра выделен семье наследного принца Абу-Даби. Это следует из выписок реестра юридических лиц и подтвердил информированный профильный источник.





На минувшей неделе журналисты TUT.BY нашли участок с вольерами, над которыми водружались флаги Объединенных Арабских Эмиратов и Беларуси. Участок был выделен компании «КПИ Спешл Проджектс», следовало из паспорта объекта. Участниками компании являются Kopaonik Property Investment LLC (доля 99,9995%) и руководитель KPI Матар Сухейль аль-Ябхуни аль-Дахери (Matar Suhail Al Yabhouni Al Dhaheri) (0,0005%). Они же владельцы компании «КПИ Девелопмент», которая зарегистрирована по одному адресу в Минске с «КПИ Спешл Проджектс», следует из регистрационных документов. Уставные фонды компаний - 3 и 2 млн рублей соответственно.

В конце 2016 года «КПИ Девелопмент» Минска отель, рестораны и бутики">получила под застройку участок в центре Минска, где раньше была 2-ая больница и выставочный комплекс «БелЭкспо».

Kopaonik Property Investment входит в инвестиционный фонд Royal Group, президентом которого является шейх Тахнун бин Заид аль-Нахайян. Династия аль-Нахайян правит Абу-Даби — самым крупным эмиратом в ОАЭ — c 1761 года.

Название компании Kopaonik Property Investment созвучно с популярным курортом в Сербии. В 2013 году наследный принц Абу-Даби Мухаммед бин Заид аль-Нахайян купил отель Jugobankа в Копаонике, писали сербские СМИ. С тех пор Royal Group реализует девелоперские проекты в Сербии.

Сербские СМИ называют Матара Сухейла аль-Ябхуни аль-Дахери ключевым человеком в команде наследного принца Абу-Даби. Полтора года назад президент Kopaonik Property Investment получил сербский паспорт «в знак благодарности за все, что сделал с точки зрения развития деловых отношений между Сербией и ОАЭ».



Матар Сухейль аль-Ябхуни аль-Дахери (Matar Suhail Al Yabhouni Al Dhaheri) в начале 2017 года позглавил команду ОАЭ в мировом велотуре. Фото: Ryan Lim, khaleejtimes.com

Информированный источник сказал, что «решение о выделение участка ОАЭ [в Логойском районе] принималось исходя из тех же соображений, как и в случае с Катаром». «Правящие семьи, общие интересы, бизнес-проекты», — пояснил он. Президент Беларуси уже несколько раз гостил у наследного принца ОАЭ. Часто в гостях у Мухаммеда бин Заида аль-Нахайяна бывает и старший сын белорусского президента — Виктор Лукашенко. Например, их можно было встретить вместе на этапе Формулы-1 в Абу-Даби.

Четыре года назад президентскими указами с грифом ДСП государству Катар выделили в аренду на 99 лет участки земли в Логойском и Смолевичском районе. Один — маленький, 25 гектаров, у Дубровского водохранилища — отдали под будущую резиденцию государства Катар. Еще два — в Логойском районе — под охотничьи угодья .

Кто является оператором? Это компания «Сокол», «дочка» Инвестфонда Вооруженных сил Катара в Беларуси, которая построила на проспекте Победителей в Минске комплекс, включающий в себя 5-звездочный отель и спортивный центр. Именно «Сокол» завозил в Беларусь несколько крупных партий оленей из Литвы. Куратором катарских проектов был Виктор Лукашенко.