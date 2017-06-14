Год назад не продали «однушку» за $25 тыс. – потеряли $8 тыс., три года назад не отдали «трешку» за $45 тыс. – потеряли $20 тыс. – обвал цен на рынке Борисова

— Сегодня падение цен на рынке продолжается. Причем отсчет идет не по годам, а по месяцам. Но далеко не все продавцы психологически готовы продавать квартиры по таким низким ценам и по-прежнему откладывают сделки до лучших времен, — рассказывает Жанна Синкович, заместитель директора ООО «Жодинское АН». – Наше агентство – старейшее на рынке. Такого никогда не было, чтобы в месяц мы оформляли по 1-2 сделке.

Покупатели чувствуют себя королями на рынке и диктуют свои условия. Однокомнатную квартиру они готовы покупать за $15-17 тыс., двухкомнатную – за $20 тыс. и дешевле, трехкомнатную – за $25-28 тыс. Тогда как еще год назад «однушка» стоила $23-25 тыс., «двушка» — $30-35 тыс. и «трешка» — $38-40 тыс.

По словам Жанны Синкович, на рынке сложилась критическая ситуация, которая обусловлена снижением покупательской способности людей. Средняя зарплата в Борисове составляет 300-400 рублей. Низкие доходы не позволяют большинству потенциальных покупателей привлекать и кредиты на недостающую сумму.

В базе агентства есть однокомнатная квартира с частичным ремонтом в хорошем районе в доме на ул. Гречко. Общая площадь жилого помещения составляет 34 кв.м, жилая – 17 кв.м. В квартире уложен ламинат, заменены двери. Продавцы хотели выручить за квартиру $20 тыс., согласились отдать за $18,8 тыс. Но покупатели могут дать только $18 тыс.

— Вот эти $800 стали камнем преткновения. За $18,8 тыс. квартиру никто не покупает уже два месяца, — уточняет Жанна Синкович.