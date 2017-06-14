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Год назад не продали «однушку» за $25 тыс. – потеряли $8 тыс., три года назад не отдали «трешку» за $45 тыс. – потеряли $20 тыс. – обвал цен на рынке Борисова
15.06.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Бурный рост и больное падение
По данным портала Realt.by в 2013 году цены на квартиры в Борисове выросли на 37% и достигли в декабре отметки $844/кв.м. Это позволило городу войти в ТОП-10 самых дорогих районных городов Беларуси и переместиться с 7-го места в 2012 году ($584) на 3-е место в 2013 году. Впереди Борисова оказались только Молодечно и Солигорск.
Бурный рост цен сменился на больное падение. В марте 2017 года цена «квадрата» на борисовской «вторичке» опустилась до $545.
— Сегодня падение цен на рынке продолжается. Причем отсчет идет не по годам, а по месяцам. Но далеко не все продавцы психологически готовы продавать квартиры по таким низким ценам и по-прежнему откладывают сделки до лучших времен, — рассказывает Жанна Синкович, заместитель директора ООО «Жодинское АН». – Наше агентство – старейшее на рынке. Такого никогда не было, чтобы в месяц мы оформляли по 1-2 сделке.
Покупатели чувствуют себя королями на рынке и диктуют свои условия. Однокомнатную квартиру они готовы покупать за $15-17 тыс., двухкомнатную – за $20 тыс. и дешевле, трехкомнатную – за $25-28 тыс. Тогда как еще год назад «однушка» стоила $23-25 тыс., «двушка» — $30-35 тыс. и «трешка» — $38-40 тыс.
По словам Жанны Синкович, на рынке сложилась критическая ситуация, которая обусловлена снижением покупательской способности людей. Средняя зарплата в Борисове составляет 300-400 рублей. Низкие доходы не позволяют большинству потенциальных покупателей привлекать и кредиты на недостающую сумму.
В базе агентства есть однокомнатная квартира с частичным ремонтом в хорошем районе в доме на ул. Гречко. Общая площадь жилого помещения составляет 34 кв.м, жилая – 17 кв.м. В квартире уложен ламинат, заменены двери. Продавцы хотели выручить за квартиру $20 тыс., согласились отдать за $18,8 тыс. Но покупатели могут дать только $18 тыс.
— Вот эти $800 стали камнем преткновения. За $18,8 тыс. квартиру никто не покупает уже два месяца, — уточняет Жанна Синкович.
Месяц-полтора назад «двушку» с ремонтом реально было продать за $32 тыс. Сегодня продавцы расторгли договор с агентством, потому что не нашелся покупатель, готовый
— Три месяца назад за новую квартиру на ул. Брилевская давали $38 тыс., но продавец хотела выручить $40 тыс. Полтора месяца назад предложили $35 тыс., но хотелось продать за $38 тыс. Сегодня за нее не дают и $35 тыс., — приводит пример заместитель директора агентства. – Новое жилье в хорошем районе города всегда пользовалось спросом, но сейчас и к нему нет интереса.
Вот еще один показательный пример. Трехкомнатная квартира в старом городе Борисова общей площадью 42 кв.м на третьем этаже кирпичного дома 1982 года постройки была выставлена продажу за $45 тыс.
— Сегодня агент будет показывать ее за $26 тыс. Продавцы готовы отдать жилое помещение за $25 тыс. Все это время квартира не снималась с рекламы, — дополняет Жанна Синкович.
В базе агентства есть «трешка» в хорошем доме с ремонтом на ул. 50 лет БССР. Квартира была выставлена на продажу за $62 тыс. Сегодня продавцы готовы ее отдать за $41 тыс. Нашелся покупатель, который купил бы «трешку» только в том случае, если бы продал свою «однушку» за $21 тыс. (реальная ее цена сегодня – $18-19 тыс.). Но за такую цену однокомнатную квартиру никто не покупает. Пока цепочка разорвана.
— Сейчас недвижимость продают только те борисовчане, которые уезжают из Борисова в Минск или Россию. Вот вам наглядный пример. «Трешка» в военном городке Лядище в сталинке общей площадью 79 кв.м (жилая — 44 кв.м) была выставлена на продажу за $28 тыс. Через месяц цену снизили до $25 тыс. Буквально на днях квартиру купили за $19 тыс., — рассказывает Синкович. — Продавцы покупают квартиру сыну в Минске, сами уезжают на заработки в Россию и были вынуждены снизить цену.
Новостройки сбили цены на «вторичку»
Заместитель директора агентства рассказывает, что многие покупатели, которые раньше планировали решать свой жилищный вопрос на вторичном рынке, отдали предпочтение новостройкам. Особым спросом в городе пользуются квартиры в новом районе ул. Брылевская.
— Все, кто хотел, уже построились здесь. Сейчас УКС выпустил декларацию по последнему 9-этажному 4-подъездному дому в этом районе. Правда, заказчику строительства пришлось снизить цены с $580 за «квадрат» до $540, — говорит Синкович. — Даже УКС понимает, что для того чтобы продавать квартиры, надо снижать цену.
Просели цены и на дома
По словам Жанны Синкович, рекордным стало и падение цен на дома в городе. Например, коттедж на ул. Чкалова был выставлен на продажу за $140 тыс. Договор c агентством был заключен в июне 2015 года. Сегодня объект рекламируется за $50 тыс., и не находится желающих его купить.
В этом районе продавался еще один дом. Продавцы хотели получить за него $65 тыс., а отдали за $43 тыс., потому что уезжали в Саратов.
— Жанна Степановна, как вы думаете, когда же наступят эти самые лучшие времена для продавцов?
— Когда доходов населения будет хватать не только на пропитание и на учебу детей, а когда у них будут оставаться свободные деньги и они смогут их тратить на другие цели, в том числе на покупку жилья.
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Год назад не продали «однушку» за $25 тыс. – потеряли $8 тыс., три года назад не отдали «трешку» за $45 тыс. – потеряли $20 тыс. – обвал цен на рынке Борисова
Кризис больно ударил по рынку Борисова. Если год назад продавцы могли выручить за «однушку» $25 тыс., то сегодня ее нужно отдать за $17 тыс.
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