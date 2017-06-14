«Осмоловка – не для всех! Здесь нельзя строить эконом-класс» – Вадим Тачкин о том, что будет с Осмоловкой после сноса

- Инвестор, которого мы когда-то консультировали, отказался от реализации проекта, отложил его на неопределенную перспективу и не известно, вернется ли к нему когда-либо. В свое время мы заказали градоэкономическое обоснование строительства малоэтажного жилья премиум-класса вместо предполагаемого на этом месте возведения кластера многофункциональных объектов под названием «Crystal Park». Наши усилия не прошли даром: помимо торгово-административной недвижимости в будущей Осмоловке появилось жильё. Именно в таком виде проект вынесен на общественное обсуждение.

Если бы Осмоловку застроили высотками, это бы изуродовало не только этот квартал, а всю часть города между Оперным театром и площадью Победы. Высотное строительство – это отдельная тема, требующая особого подхода и деликатного отношения к рядом расположенным историческим объектам. То, что на месте Осмоловки предполагаются объекты средней этажности, позволяет надеяться на гармоничную застройку данной территории. Плохо, что исходя из проекта, предложенного к обсуждению, у новой Осмоловки, как мне показалось, не просматривается общая концепция.

Такие проекты должны быть цельными, со своей философией и четким планом поэтапной реализации. Если этого нет или данный вопрос недостаточно проработан, то высока вероятность застройки этой уникальной территории нескольким застройщиками, каждый из которых будет «выжимать» из своего участка максимум, не заботясь об общей идее.

Если уж принято решение о сносе Осмоловки, то по моему мнению на ее месте нужно строить дорогое и высококачественное жилье для продажи в готовом виде. Никакой долёвки здесь быть не должно.

Когда мы, по заявке инвестора, разрабатывали концепцию застройки этого квартала, то хотели, чтобы здесь появилась минская «Золотая миля». Деликатная, с точки зрения архитектуры, застройка. Этот квартал не предполагает большого числа проживающих. Мы хотели собрать в этом проекте все лучшие архитектурные решения, которые были созданы в нашем городе в период в 40-х - 60-х годах и деликатно вписать этот «сталинский ампир» в архитектурный ансамбль просп. Независимости и ул. Коммунистической.



