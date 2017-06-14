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«Осмоловка – не для всех! Здесь нельзя строить эконом-класс» – Вадим Тачкин о том, что будет с Осмоловкой после сноса

15.06.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Мы поговорили с Вадимом Тачкиным, директором консультационной компании «Вива Капитал», которая несколько лет назад разработала для иностранного инвестора проект застройки территории Осмоловки малоквартирными домами премиум-класса. Он рассказал Realt.by, что может возникнуть на месте Осмоловки при нынешнем состоянии рынка недвижимости.

«Осмоловка – не для всех! Здесь нельзя строить эконом-класс» – Вадим Тачкин о том, что будет с Осмоловкой после сноса

- Инвестор, которого мы когда-то консультировали, отказался от реализации проекта, отложил его на неопределенную перспективу и не известно, вернется ли к нему когда-либо. В свое время мы заказали градоэкономическое обоснование строительства малоэтажного жилья премиум-класса вместо предполагаемого на этом месте возведения кластера многофункциональных объектов под названием «Crystal Park». Наши усилия не прошли даром: помимо торгово-административной недвижимости в будущей Осмоловке появилось жильё. Именно в таком виде проект вынесен на общественное обсуждение.

Если бы Осмоловку застроили высотками, это бы изуродовало не только этот квартал, а всю часть города между Оперным театром и площадью Победы. Высотное строительство – это отдельная тема, требующая особого подхода и деликатного отношения к рядом расположенным историческим объектам. То, что на месте Осмоловки предполагаются объекты средней этажности, позволяет надеяться на гармоничную застройку данной территории. Плохо, что исходя из проекта, предложенного к обсуждению, у новой  Осмоловки, как мне показалось, не просматривается общая концепция. 

Такие проекты должны быть цельными, со своей философией и четким планом поэтапной реализации. Если этого нет или данный вопрос недостаточно проработан, то высока вероятность застройки этой уникальной территории нескольким застройщиками, каждый из которых будет «выжимать» из своего участка максимум, не заботясь об общей идее.

Если уж принято решение о сносе Осмоловки, то по моему мнению на ее месте нужно строить дорогое и высококачественное жилье для продажи в готовом виде. Никакой долёвки здесь быть не должно.

Когда мы, по заявке инвестора, разрабатывали концепцию застройки этого квартала, то хотели, чтобы здесь появилась минская «Золотая миля». Деликатная, с точки зрения архитектуры, застройка. Этот квартал не предполагает большого числа проживающих. Мы хотели собрать в этом проекте все лучшие архитектурные решения, которые были созданы в нашем городе в период в 40-х - 60-х годах и деликатно вписать  этот «сталинский ампир» в архитектурный ансамбль просп. Независимости и ул. Коммунистической.

«Осмоловка – не для всех! Здесь нельзя строить эконом-класс» – Вадим Тачкин о том, что будет с Осмоловкой после сноса

По нашим подсчетам, примерный объем инвестиций в проект составлял не менее $250-300 млн. В текущих условиях состояния мировой экономики, найти крупного инвестора, который был бы готов вложить средства в строительство жилой недвижимости в нашей столице, будет весьма затруднительно.

Мы видим, что многие заявленные крупные инвестпроекты, о которых говорили в столице на протяжение последних 10 лет, буксуют: троллейбусное депо на Красной не застраивается, на территории бывшего завода «Горизонт» также ничего не происходит, и причина везде одна недостаток инвестиционных ресурсов.

В текущих условиях рынка потребитель не готов покупать недвижимость по цене $5-7 тыс. за метр, а полноценный премиальный класс дешевле стоить не может. Так что придется приложить немало усилий, чтобы привлечь инвестиции для реализации данного проекта

«Осмоловка – не для всех! Здесь нельзя строить эконом-класс» – Вадим Тачкин о том, что будет с Осмоловкой после сноса

Я как житель Минска ценю и уважаю этот район и хотел бы его сохранить. Однако я также прекрасно понимаю, что реализация этого масштабного проекта существенно пополнит городскую казну и создаст новые рабочие места, что, несомненно, пойдет на пользу столице нашего государства.

«Осмоловка – не для всех! Здесь нельзя строить эконом-класс» – Вадим Тачкин о том, что будет с Осмоловкой после сноса

Только крупному инвестору под силу построить на месте Осмоловки что-то достойное. Инвестор, который выйдет на эту территорию, должен быть серьезной и состоятельной компанией. Осмоловка - не для всех! Здесь ни в коем случае нельзя строить эконом- или комфорт-класс. Только “премиум” в сочетании с домами бизнес-класса по внешнему периметру.

Кроме, собственно, денег, инвестору понадобится серьезная управляющая компания. Организатор, который позволит создать проекту добавочную стоимость за счет грамотного и сбалансированного подхода к формированию в Осмоловке премиальной жилой среды без ущерба для архитектуры центральных городских кварталов.

 
Теги: Минск
 
 
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Уютный двухэтажный квартал в центре города, который минчане прозвали Осмоловкой, давно служит камнем преткновения между горожанами и властями: пока первые...

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