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«Осмоловка – не для всех! Здесь нельзя строить эконом-класс» – Вадим Тачкин о том, что будет с Осмоловкой после сноса
15.06.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Мы поговорили с Вадимом Тачкиным, директором консультационной компании «Вива Капитал», которая несколько лет назад разработала для иностранного инвестора проект застройки территории Осмоловки малоквартирными домами премиум-класса. Он рассказал Realt.by, что может возникнуть на месте Осмоловки при нынешнем состоянии рынка недвижимости.
- Инвестор, которого мы когда-то консультировали, отказался от реализации проекта, отложил его на неопределенную перспективу и не известно, вернется ли к нему когда-либо. В свое время мы заказали градоэкономическое обоснование строительства малоэтажного жилья премиум-класса вместо предполагаемого на этом месте возведения кластера многофункциональных объектов под названием «Crystal Park». Наши усилия не прошли даром: помимо торгово-административной недвижимости в будущей Осмоловке появилось жильё. Именно в таком виде проект вынесен на общественное обсуждение.
Если бы Осмоловку застроили высотками, это бы изуродовало не только этот квартал, а всю часть города между Оперным театром и площадью Победы. Высотное строительство – это отдельная тема, требующая особого подхода и деликатного отношения к рядом расположенным историческим объектам. То, что на месте Осмоловки предполагаются объекты средней этажности, позволяет надеяться на гармоничную застройку данной территории. Плохо, что исходя из проекта, предложенного к обсуждению, у новой Осмоловки, как мне показалось, не просматривается общая концепция.
Если уж принято решение о сносе Осмоловки, то по моему мнению на ее месте нужно строить дорогое и высококачественное жилье для продажи в готовом виде. Никакой долёвки здесь быть не должно.
Когда мы, по заявке инвестора, разрабатывали концепцию застройки этого квартала, то хотели, чтобы здесь появилась минская «Золотая миля». Деликатная, с точки зрения архитектуры, застройка. Этот квартал не предполагает большого числа проживающих. Мы хотели собрать в этом проекте все лучшие архитектурные решения, которые были созданы в нашем городе в период в 40-х - 60-х годах и деликатно вписать этот «сталинский ампир» в архитектурный ансамбль просп. Независимости и ул. Коммунистической.
Мы видим, что многие заявленные крупные инвестпроекты, о которых говорили в столице на протяжение последних 10 лет, буксуют: троллейбусное депо на Красной не застраивается, на территории бывшего завода «Горизонт» также ничего не происходит, и причина везде одна –недостаток инвестиционных ресурсов.
Я как житель Минска ценю и уважаю этот район и хотел бы его сохранить. Однако я также прекрасно понимаю, что реализация этого масштабного проекта существенно пополнит городскую казну и создаст новые рабочие места, что, несомненно, пойдет на пользу столице нашего государства.
Только крупному инвестору под силу построить на месте Осмоловки что-то достойное. Инвестор, который выйдет на эту территорию, должен быть серьезной и состоятельной компанией. Осмоловка - не для всех! Здесь ни в коем случае нельзя строить эконом- или комфорт-класс. Только “премиум” в сочетании с домами бизнес-класса по внешнему периметру.
Кроме, собственно, денег, инвестору понадобится серьезная управляющая компания. Организатор, который позволит создать проекту добавочную стоимость за счет грамотного и сбалансированного подхода к формированию в Осмоловке премиальной жилой среды без ущерба для архитектуры центральных городских кварталов.
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«Осмоловка – не для всех! Здесь нельзя строить эконом-класс» – Вадим Тачкин о том, что будет с Осмоловкой после сноса
Уютный двухэтажный квартал в центре города, который минчане прозвали Осмоловкой, давно служит камнем преткновения между горожанами и властями: пока первые...
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