Лукашенко: У наших границ размещаются все больше частей и войск, в том числе иностранных

Предстоящие белорусско-российские учения не нацелены на наступление на чьи-то территории, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко 15 июня на встрече с секретарями советов безопасности государств — участников ОДКБ, передает пресс-служба главы государства.



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Глава государства отметил, что белорусская и российская армии на западном направлении действуют как единое целое. «Мы это ни от НАТОвцев, ни от кого не скрываем. Но коль существует такая группировка, вполне понятно, что должны проводиться учения. Мы их и проводим, — сказал президент. — Тем не менее, наши учения не нацелены на наступление на чьи-то территории. Нам своих достаточно. Мы не собираемся никого завоевывать. Но строим свою политику, учитывая уроки прошлого. Мы никому не угрожаем, мы ни на кого не собираемся наступать, ни с кем воевать, но мы учим свою армию, чтобы она была готова отразить любой удар и нанести неприемлемый ущерб тому, кто захочет с нами воевать. Это наша концепция».

«Самое странное, что нас упрекают в том, что далеко до того, что делают они. Мы здесь не формируем и не размещаем какие-то новые части иностранных государств. Наоборот, мы видим, как у наших границ с нескрываемым оперативным рвением размещаются все больше и больше частей и войск, в том числе иностранных», — подчеркнул глава государства.

«Ладно бы войска, но там размещены самые современные беспилотные летательные аппараты. Я когда увидел снимки этих беспилотников…, они же огромнейшие, как настоящие самолеты. Это ударные беспилотники. Против кого? И нам говорят: вы тут успокойтесь, вы не должны никаких учений проводить. Нет, мы будем проводить учения, потому что безопасностью государств пренебрегать никто не будет. Ни Россия, ни Беларусь, ни ОДКБ», — заявил Александр Лукашенко