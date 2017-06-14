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Польский владелец Идея Банка продал треть акций компании из РФ

15.06.2017 11:53 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 июн — Sputnik. Польский Getin Holding, владеющий белорусским ЗАО "Идея Банк", принял решение продать треть акций банка российской лизинговой компании Carcade.

Как говорится в сообщении холдинга, стороны подписали соответствующее соглашение о продаже акций белорусского банка.

Согласно документу, Getin Holding продает 26 тысяч 690 акций, что составляет 32,92% уставного капитала банка. Сумма сделки составляет 716,4 миллиона российских рублей (около 12,6 миллиона долларов).

В сообщении отмечается, что на момент совершения сделки доля Getin Holding в белорусском банке составляла 99,997%. Номинальная стоимость одной акции в уставном капитале банка установлена в размере 330,6 белорусских рублей.

Право собственности нового владельца на приобретенные акции наступит 16 июня, также говорится в сообщении.

"Данная сделка является продажей акций внутри одной и той же финансовой группы Getin Holding. Польский холдинг является собственником как ЗАО "Идея Банк", так и ООО "Каркаде". Конечным бенефициаром ЗАО "Идея Банк" по-прежнему остается Лешек Чарнецкий — собственник Getin Holding", — отметили в данной связи в Идея Банке.

Там добавили, что сделка заключена и будет исполнена до конца текущей недели. Ее целью является оптимизация корпоративной структуры группы Getin Holding.

ЗАО "Идея Банк" создан в 2004 году, его филиальная сеть на сегодняшний день насчитывает более 60 офисов. Банк специализируется на розничном и корпоративном бизнесе. Активы коммерческого банка на 1 апреля 2017 года составляли 305,8 миллиона белорусских рублей.

Российская лизинговая компания Carcade со штаб-квартирой в Калининграде занимается лизингом легковых автомобилей, легкого коммерческого и грузового транспорта, работает на российском рынке лизинга более 20 лет.

 
Теги: Минск
 
 
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Проданный пакет акций белорусского банка составляет 32,9% уставного капитала, сумма сделки – около 12,6 миллиона долларов.

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