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Союзное государство хочет создавать конкурентоспособные товары

15.06.2017 11:59 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 июн — Sputnik. Программы Союзного государства направлены на создание конкурентоспособных товаров и внедрение инноваций, рассказала Sputnik депутат Госдумы РФ, член Парламентского собрания Союза Беларуси и России Елена Панина.

Союзное государство хочет создавать конкурентоспособные товары
© Sputnik / Виктор Толочко
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52 сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России состоялась в четверг в Минске — парламентарии двух стран обсудили сближение законодательства и реализацию совместных программ.

"У нас качественно изменилось сотрудничество в рамках совместных программ", — отметила парламентарий.

По словам Паниной, в первую очередь программы СГ нацелены на создание эффективного производства, выпуск конкурентоспособных товаров и внедрение инноваций.

"В связи с этим возникают и дополнительные трудности", — признала Панина и добавила, что сейчас недостаточно развиты механизмы внедрения инновационных наработок, и их необходимо ввести.

"Надо, чтобы реализующие программы контролировали не только их воплощение, но и дальнейшую судьбу, вхождение в практику", — сказала она, пояснив, что результаты программ СГ необходимо внедрять и массово распространять — среди разработок часто бывают уникальные для мира инновации.  

 
Теги: Минск
 
 
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По оценке депутата Госдумы РФ Елены Паниной, в Союзном государстве качественно изменилось сотрудничество в рамках совместных программ.

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