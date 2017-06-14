Союзное государство хочет создавать конкурентоспособные товары

МИНСК, 15 июн — Sputnik. Программы Союзного государства направлены на создание конкурентоспособных товаров и внедрение инноваций, рассказала Sputnik депутат Госдумы РФ, член Парламентского собрания Союза Беларуси и России Елена Панина.



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52 сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России состоялась в четверг в Минске — парламентарии двух стран обсудили сближение законодательства и реализацию совместных программ.

"У нас качественно изменилось сотрудничество в рамках совместных программ", — отметила парламентарий.

По словам Паниной, в первую очередь программы СГ нацелены на создание эффективного производства, выпуск конкурентоспособных товаров и внедрение инноваций.

"В связи с этим возникают и дополнительные трудности", — признала Панина и добавила, что сейчас недостаточно развиты механизмы внедрения инновационных наработок, и их необходимо ввести.

"Надо, чтобы реализующие программы контролировали не только их воплощение, но и дальнейшую судьбу, вхождение в практику", — сказала она, пояснив, что результаты программ СГ необходимо внедрять и массово распространять — среди разработок часто бывают уникальные для мира инновации.