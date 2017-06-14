Почему не открывается крупная офтальмологическая клиника в Бресте?

Новое здание офтальмологической клиники «Новое зрение» в Бресте символически открыли в конце 2016 года. Планировалось, что объект примет первых пациентов в марте этого года. Однако до сих пор этого не произошло. И, как недавно выяснилось, перспективы ввода в строй клиники пока туманны.





В 2011 году владельцы «Нового зрения» выкупили у местных властей ветхое здании в историческом центре Бреста. За 114 лет своего существования в нем размещались гостиница «Виктория», тайная полиция довоенной Польши, немецкое гестапо, наконец, советский архив. Бизнесмены во главе с Олегом Ковригиным хотели на этих площадях создать самую крупную офтальмологическую клинику в стране. Город не возражал, но поставил одно условие — сохранить фасады как историко-культурную ценность. Сказано — сделано.





Экономический кризис и адаптация проекта заняли много времени. Но в конце минувшего года мэр Бреста Александр Рогачук торжественно перерезал ленточку в новом здании клиники. Парадный вход был обновлен, но аутентичные балконы и оконные переплеты из дуба остались. Внутри двухэтажное здание площадью 1540 квадратных метров заимело большой холл, просторные кабинеты, стеклянную крышу, современные системы кондиционирования, отопления и освещения. Инвестиции в объект составили порядка 8 млн рублей. Во время презентации администрация клиники выражала надежду, что центр откроется уже марте. Но, как модно сейчас говорить, потом что-то пошло не так.





Хотя 22 феврали «Новое зрение» обратилось в лицензионный отдел Минздрава на внесение изменений в действующую лицензию в связи с открытием филиала в Бресте. К заявлению прилагался перечень документов, который указан на сайте министерства и составлен исходя из требований указа № 450. Все это время стороны занимаются бумажным пинг-понгом, но света в конце тоннеля не видно до сих пор.

Директор «Нового зрения» Вадим Мурашко не знает с чем связано такое отношение Минздрава, но «чувствует определенную предвзятость со стороны регулятора».

— С февраля по апрель я ходил в Минздрав практически как к себе на работу, — комментирует Мурашко. — Мне говорили, вот это не то, устраните. Делаем, но потом находят другое. Например, гигиенический сертификат мы переделывали 4 раза. Потому что лицензионное управление Минздрава не было согласно с позицией санстанции, которая подчиняется Минздраву. А мы тут причем, если между собой не могут разобраться? Приходилось и некоторые абсурдные требования выполнять. Например, доказывать правомерность применения электронной таможенной декларации. Этим меня поставили в тупик. Потому что уже лет 10 только такое декларирование на таможне. Почему предвзятое отношение? Наши конкуренты, у которых заявлены те же виды деятельности, что и у нас, работают в переоборудованной трехкомнатной квартире. Неужели они тоже выполняли те же требования, что и мы?





Простой в работе сказывается на деятельности бизнеса. Приходится нести расходы на содержании здания, отвлекать средства на других объектах. К тому же штат брестской клиники уже укомплектован, на должность руководителя приглашен бывший главный внештатный офтальмолог Брестской области Сергей Яцкевич. 24 сотрудника получают часть зарплаты. Открытие центра анонсировалось на июнь, под это даже были объявлены специальные акции. А теперь пациенты обрывают телефон и интересуются, когда клиника откроется.

— Еще никогда получение лицензионной записи не занимало столько времени, — поясняет Мурашко. — В настоящее время в Беларуси работает 4 клиники «Новое зрение». Поэтому, исходя из практики и опыта, рассчитывали, что подготовка документов займет месяц-полтора, еще столько же в худшем случае может потребоваться на устранение недочетов (лицензирование — непростая процедура). Сейчас уже все разумные сроки вышли. Но все равно не понимаем, когда сможем открыться.

С 17 апреля во взаимоотношениях сторон наступило затишье.

23 мая персонал «Нового зрения» устал от ожиданий и написал письмо в Администрацию президента с просьбой разобраться в ситуации. На минувшей неделе клинику в Бресте посетили эксперты Минздрава. Однако общение с чиновниками не придало бизнесменам уверенности в скором открытии. Хотя указанные недочеты обещают устранить в ближайшие дни. Что будет потом — неизвестно.

В Минздраве уверяют, что информация представителей клиники «Новое зрение» «не соответствует действительности». Документы предприятия Министерством здравоохранения приняты к рассмотрению. «В ходе анализа документов на предмет достоверности содержащейся информации, соответствия законодательству, выполнения лицензионных требований и условий, специалистами управления по лицензированию было выявлено большое количество недоработок как технического, так и юридического характера, которые вплоть до официального принятия документов на рассмотрение устранялись предприятием», говорится в ответе Минздрава на запрос TUT.BY.

Вопрос о дополнении лицензии на медицинскую деятельность «Нового зрения» новой клиникой в Бресте будет вынесен на рассмотрение коллегии Минздрава «по факту получения заключения по оценке соответствия возможностей предприятия лицензионным требованиям и условиям для осуществления заявленных работ и услуг меддеятельности». 30 мая была создана комиссия Министерства здравоохранения для проведения данной оценки.