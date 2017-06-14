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Путин: Россия всегда жила под санкциями

15.06.2017 12:50 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 июн — Sputnik. Россия всегда жила под санкциями, их вводили, когда чувствовали конкуренцию, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.

Путин: Россия всегда жила под санкциями
© REUTERS YURI GRIPAS
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"Когда наши партнеры в мире чувствовали в лице России серьезного конкурента, так под разными предлогами вводились какие-то ограничения", — сказал российский лидер во время прямой линии, трансляцию которой ведет Sputnik.

При этом Путин подчеркнул, что сильнее чем санкции по российской экономике ударила мировая конъюнктура.

"На нас больше отразилась мировая конъюнктура и снижение цен на наши традиционные товары: нефть, газ, металлургическую промышленность, химию и так далее", — констатировал президент.

Вместе с тем российский лидер, говоря о попытках США ужесточить санкции, с недоумением отметил, что не понимает — почему.

Путин: Россия всегда жила под санкциями
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Ведь ничего не происходит экстраординарного. В связи с чем на голом месте опять начали говорить об этих санкциях?" — задал он риторический вопрос.

Напомним, что Сенат США в среду подавляющим большинством голосов одобрил поправку по расширению антироссийских санкций. Эта поправка включена в санкционный законопроект против Ирана.

Путин считает, что новые санкции ни к чему хорошему не приведут.

"Надо стремиться к тому, чтобы мировая экономика функционировала без этих ограничений", — сказал он.

 
Теги: Минск
 
 
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Президента России санкции в отношении РФ не удивляют, по его словам, "это было на протяжении всей нашей истории".

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