Путин: Россия всегда жила под санкциями

МИНСК, 15 июн — Sputnik. Россия всегда жила под санкциями, их вводили, когда чувствовали конкуренцию, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.



© REUTERS YURI GRIPAS Трамп продлил санкции против Беларуси

"Когда наши партнеры в мире чувствовали в лице России серьезного конкурента, так под разными предлогами вводились какие-то ограничения", — сказал российский лидер во время прямой линии, трансляцию которой ведет Sputnik .

При этом Путин подчеркнул, что сильнее чем санкции по российской экономике ударила мировая конъюнктура.

"На нас больше отразилась мировая конъюнктура и снижение цен на наши традиционные товары: нефть, газ, металлургическую промышленность, химию и так далее", — констатировал президент.

Вместе с тем российский лидер, говоря о попытках США ужесточить санкции, с недоумением отметил, что не понимает — почему.



© Sputnik / Виктор Толочко Белорусский МИД ответил Трампу о продлении санкций

"Ведь ничего не происходит экстраординарного. В связи с чем на голом месте опять начали говорить об этих санкциях?" — задал он риторический вопрос.

Напомним, что Сенат США в среду подавляющим большинством голосов одобрил поправку по расширению антироссийских санкций. Эта поправка включена в санкционный законопроект против Ирана.

Путин считает, что новые санкции ни к чему хорошему не приведут.

"Надо стремиться к тому, чтобы мировая экономика функционировала без этих ограничений", — сказал он.