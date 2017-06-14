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Путин: Россия всегда жила под санкциями
15.06.2017 12:50 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 июн — Sputnik. Россия всегда жила под санкциями, их вводили, когда чувствовали конкуренцию, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.
© REUTERS YURI GRIPAS
"Когда наши партнеры в мире чувствовали в лице России серьезного конкурента, так под разными предлогами вводились какие-то ограничения", — сказал российский лидер во время прямой линии,
При этом Путин подчеркнул, что сильнее чем санкции по российской экономике ударила мировая конъюнктура.
"На нас больше отразилась мировая конъюнктура и снижение цен на наши традиционные товары: нефть, газ, металлургическую промышленность, химию и так далее", — констатировал президент.
Вместе с тем российский лидер, говоря о попытках США ужесточить санкции, с недоумением отметил, что не понимает — почему.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Ведь ничего не происходит экстраординарного. В связи с чем на голом месте опять начали говорить об этих санкциях?" — задал он риторический вопрос.
Напомним, что Сенат США в среду подавляющим большинством голосов одобрил поправку по расширению антироссийских санкций. Эта поправка включена в санкционный законопроект против Ирана.
Путин считает, что новые санкции ни к чему хорошему не приведут.
"Надо стремиться к тому, чтобы мировая экономика функционировала без этих ограничений", — сказал он.
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Президента России санкции в отношении РФ не удивляют, по его словам, "это было на протяжении всей нашей истории".
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