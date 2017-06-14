Президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает консорциуму «Альфа-Групп» расширять присутствие на белорусском рынке. Об этом он заявил сегодня на встрече с председателем совета директоров ABH Holdings S.A., членом совета директоров Альфа-Банка (Россия), членом наблюдательного совета «Альфа-Групп» Петром Авеном, сообщает пресс-служба главы государства.



На встрече также присутствовал помощник президента по национальной безопасности Виктор Лукашенко. Фото: president.gov.by

«Учитывая наши близкие отношения — Беларуси и России, — удивительно, что до сих пор такая мощная организация, группа, как ваша, имея такие возможности и финансовые, и материальные, не очень представлена в Беларуси», — отметил глава государства.

«Хотелось бы, чтобы это получило дальнейшее развитие и чтобы все-таки ваша группа компаний нашла свое место в Беларуси. Я готов подключиться к тому, чтобы ваша группа могла работать в интересах и Беларуси, и России с соблюдением всех законов и принципов ведения бизнеса, которым вы привержены. Я это хорошо знаю», — добавил Александр Лукашенко.





Петр Авен поблагодарил за возможность встречи и рассказал президенту о развитии бизнеса банковской группы, сотрудничестве с Беларусью. «Особенно мы интересуемся, учитывая наш опыт в России, розничным рынком и электронным бизнесом. Мы только что внедрили новое мобильное приложение и полностью переводим на него клиентов. У нас в этом плане по всей группе белорусский банк является одним из технологических лидеров. Мы, безусловно, будем работать и дальше», — сказал он.

Консорциум «Альфа-Групп» основан в 1989 году, является одним из крупнейших частных финансово-инвестиционных консорциумов в России. «Альфа-Групп» — это совокупность независимых друг от друга бизнесов, осуществляющих свою деятельность преимущественно на рынках России и СНГ, основными бенефициарами которых являются Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев. В сфере интересов "Альфы" — коммерческая и инвестиционная банковская деятельность, управление активами, страхование, розничная торговля, водоснабжение, а также специальные инвестиционные ситуации.

Это вторая за неделю встреча с влиятельными российскими банкирами. Во вторник в Минск прилетал председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф. На той встрече также присутствовал глава «РуссНефти» и белорусского «Славкалия» Михаил Гуцериев.



Фото: Пресс-служба президента